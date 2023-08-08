我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

俄作家高佛斯基譴責侵烏 遭缺席審判8年徒刑

中央社／莫斯科7日綜合外電報導
俄羅斯知名科幻小說作家高佛斯基。（路透）
俄羅斯知名科幻小說作家高佛斯基。（路透）

知名科幻小說作家高佛斯基（Dmitry Glukhovsky）今天遭到俄羅斯法院以缺席審判的方式處以8年徒刑，原因是他在社群媒體上譴責莫斯科侵略烏克蘭

法新社報導，居住在俄羅斯境外的高佛斯基，以科幻作品「戰慄深隧metro2033」（Metro-2033）為人所知，這部小說後來也被改編成流行電玩。

根據俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，現年44歲的俄羅斯作家高佛斯基被當局認定為「外國代理人」，他因散播有關俄羅斯軍隊的「虛假訊息」被判有罪。

高佛斯基是依據俄羅斯侵略烏克蘭後不久通過的一項法律遭到判刑，該法律是用來壓制批評俄軍攻擊的聲浪。

高佛斯基一直譴責莫斯科對其鄰國的軍事行動。上個月底，俄羅斯空襲敖德薩（Odesa）後，高佛斯基在自己的Instagram上發布了一個黑色方塊，上面寫著「敖德薩」，然後再加上一個心形符號。

俄羅斯是在去年初發動對烏克蘭的全面攻擊，高佛斯基2月在俄烏戰爭週年時於社群媒體表示：「和一年前一樣，對俄羅斯和我們的人民來說，我完全相信這場戰爭是毀滅性的，就像它是致命的和具破壞力的一樣。我熱愛的國家就是烏克蘭。」

當俄羅斯軍隊在烏克蘭作戰時，俄羅斯對異見人士進行了前所未見的打壓。

高佛斯基還發文支持被監禁的反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny），後者上週被判處了19年徒刑。

納瓦尼的團隊今天表示，納瓦尼這位蒲亭（Vladimir Putin）批評者再次遭到單獨監禁，此次為期兩周，並在社群媒體Telegram上發文說：「這是第18次了。」

納瓦尼在獄中譴責俄羅斯攻打烏克蘭，他在4日被判處於「特殊體系」的流放地服長期徒刑。

俄羅斯 烏克蘭 納瓦尼

上一則

洛杉磯的柏油坑

延伸閱讀

盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展

盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展
小麥期貨大漲逾3% 烏克蘭攻擊俄船 黑海運輸緊張

小麥期貨大漲逾3% 烏克蘭攻擊俄船 黑海運輸緊張
俄羅斯將啟動月球登陸器任務 疏散遠東地區村民

俄羅斯將啟動月球登陸器任務 疏散遠東地區村民
助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕

助籌畫刺殺澤倫斯基 俄羅斯女線民被捕

熱門新聞

小費的反思

2023-08-01 02:03
黛安∕圖

死裡逃生的舅婆

2023-08-03 02:02
西貢鐵拳（西貢實為芽莊），1975年。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）

2023-08-06 02:02
泵浦汲水器。（蔣勳．圖片提供）

火候與電冰箱（上）

2023-08-04 02:02

人過留名

2023-08-03 02:45

彼此的貴人

2023-08-06 02:00

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪