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「5傑出女性」將登新25分錢幣 亞裔女性從政先驅等人入選

編譯黃祖綺／綜合報導
聯邦鑄幣局為彰顯女性成就，2024年發行的硬幣上，將會出現竹本松，她是首位當選聯邦眾議員的有色人種女性。(取材自鑄幣局官網)
聯邦鑄幣局為彰顯女性成就，2024年發行的硬幣上，將會出現竹本松，她是首位當選聯邦眾議員的有色人種女性。(取材自鑄幣局官網)

最新於2024年發行的硬幣上，將會出現五位女性頭像，這是聯邦鑄幣局為彰顯女性成就，第三年推出一系列傑出女性肖像錢幣。

過去兩年，登上錢幣的女性有瑪雅安吉盧(Maya Angelou)、莎莉萊德(Sally Ride)和埃莉諾羅斯福(Eleanor Roosevelt)，華裔女星黃柳霜(Anna May Wong)也是首位登上硬幣的華裔臉孔。

2024年將登上錢幣的有竹本松(Patsy Takemoto Mink)、保利‧默里(Pauli Murray)、瑪麗‧沃克(Mary Edwards Walker)、希莉亞‧庫茲(Celia Cruz)和齊特卡拉‧薩(Zitkala-Sa)。

竹本松是第一位當選聯邦眾議員的有色人種女性，也是第一位在國會任職的亞裔女性，以及第一位競選總統的亞裔女性。竹本松積極透過立法，禁止任何教育項目中存在性別歧視。

保利默里是一位詩人、作家、活動家、律師，也是美國第一位成為聖公會牧師的非裔女性。她為消除種族隔離和歧視有重大貢獻，是致力於積極追求性別平等的先驅。

瑪麗沃克是內戰期間第一位陸軍外科醫生，並獲得榮譽勳章，她同樣也是一位女權運動家，積極倡導女性服裝改革，也多次因穿著男裝被捕。

希莉亞庫茲是古巴樂團Sonora Matancera 的主唱，其音樂作品曾多次獲獎。她著名的口頭禪“Azucar!”也將被印製在錢幣上，字面意義是糖，代表她對在古巴種植蔗糖的非裔的紀念。

齊特卡拉薩是作家和原住民權利推廣者。她從在印第安寄宿學校就讀和任教的經歷，意識到教育正在消滅原住民文化，因此透過寫作來抗議對於原住民不公的政策，積極倡導原住民權利。

鑄幣局表示，他們將為每位女性生產約6億枚25分錢幣，為期10周，之後將停產。

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