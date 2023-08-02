台北故宮打破碗後 文化部修法增訂古物損壞緊急通報機制

去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器已修復完成。(記者林伯東／攝影)

去年台北故宮摔破碗事件，引發社會關注博物館 古物損壞通報機制。文化部本周預告「公有古物管理維護辦法」修法草案，增訂「古物異常緊急情況通報」機制，首度規定公家機關發現保管古物有嚴重損壞、遺失等異常緊急情況，應「立即」通報主管機關。台北教育 大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰肯定此一修法，但認為許多公家機關根本連通報擁有古物都未做到，建議文資局應進行大規模的全台文物普查。

故宮去年發生文物損毀事件，遭質疑隱匿不報。故宮澄清三件損毀文物皆為故宮暫行分級的一般古物，引發立委關注文資法針對文物損壞通報並無明確規定，僅國寶或重要古物損毀需通報文資局。而故宮國寶、重要古物審查完成率分別為６９％與３４％，多數文物即使損毀也無須通報文資局。

此次修法，文化部文資局首次增訂古物異常緊急情況通報機制，於「公有古物管理維護辦法」第三條明定「發現古物有嚴重損壞、遺失等異常緊急情況，應立即通報主管機關。」並附加一條，依法辦理文物暫行分級並經中央主管機關備查之暫行分級國寶、重要古物及一般古物，其通報機制也比照已有文資身分的古物辦理。

蕭文杰表示，博物館對古物的維護管理有一定水準，但此次修法所規定的公家機關還包括政府機關、國營事業與學校，維護古物的條件遠不如博物館。因此修法也針對這些機構做彈性修正，可視個案狀況「不予准用」。但他認為，各地文化局應該針對這些「藏寶」單位予以輔導，而不是「完全排除」。

蕭文杰認為，更重要的是進行大規模的全台文物普查，了解有那些公家單位擁有必須維護管理的古物。日前圓山大飯店天花板掉落壓毀金龍噴泉，民眾才發現原來圓山藏有百年歷史的台灣神社銅龍，此一文物深具文資價值卻未申報。蕭文杰以圓山為例，認為文資申報對保存單位其實是創造觀光 亮點、而非製造保存的壓力。