日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行

日本作家森村誠一24日病逝東京，享耆壽90歲。（美聯社）

日本 作家森村誠一24日病逝東京，享耆壽90歲。華盛頓郵報今天指出，森村的紀實著作揭發日軍二戰期間731部隊研究生物戰的殘酷人體實驗，逼使日本面對舊日戰時惡行。

角川（Kadokawa）出版社證實，森村誠一24日因肺炎病逝於醫院，享耆壽90歲。

華郵 指出，森村誠一因有數百部懸疑推理作品且榮獲數個文學獎項而在日本家喻戶曉，但讓他獲得國際關注的卻是1980年代的紀實文學，也進而影響日本國內的二戰研究與記憶。

發動侵華與太平洋戰爭的日本，在1945年8月廣島與長崎先後遭美軍原子彈轟炸後於當年9月2日正式向盟國投降。森村誠一1982年接受衛報週刊（Guardian Weekly）訪問時說，幾十年來「幾乎所有關於日本二戰的素材，都是以日本為受害者的角度出發」然而他卻走日本為加害人、對他國施暴的角度。

森村關於二戰的紀實文學首先見於日本共產黨的赤旗報（Akahata），後在1981年出書名為「惡魔的飽食」。雖然這不是第一本探究日本二戰期間研究生物戰的書，卻是第一本讓日本大眾得以廣泛了解相關題材的著作。「惡魔的飽食」共分3冊，當時在日本成為暢銷書，時至今日單是日文版就已印刷上百萬冊。

日本教科書經常對侵略暴行輕描淡寫，然而森村誠一訪談數十名731部隊老兵，詳細記錄相關細節。731部隊是1938年由當時日本醫官石井四郎於中國東北哈爾濱附近創建。

當年731部隊打著流行病防治與水源淨化單位的幌子，自成立至戰爭結束都在從事生物戰實驗。森村誠一的貢獻推動1980與90年代更多相關調查，後來更促成法律官司進一步揭露更多暴行。

731部隊的加害者包括許多受人仰慕的日本醫生。根據森村誠一的說法，有數千人被送進這些醫學 實驗，絕大部分受害者為中國人，還有韓國人、俄羅斯人以及來自其他8個國家的囚犯。

受害者被稱為「丸太」（另稱圓木或原木），他們被感染以傷寒，霍亂、炭疽熱、鼠疫等，實驗目標是為完善生物武器。有些受試囚犯當時還在未經麻醉下遭活體解剖，以便研究人員觀察疾病對人體的影響。

一個未具名的731部隊成員1995年接受「紐約時報」訪問回憶當時處理一名感染鼠疫者：「我將那人從胸腔到腹部切開，只聽那人慘叫，臉部因痛苦而整個扭曲。儘管最後停了下來，但他發出的聲音難以想像。這是那裡外科醫生一天的工作，但因是我的第一次（執刀）而印象深刻。」

雖然確切人數難以統計，但許多關於731部隊的報告稱死於人體實驗者超過3000人。根據一些公開報導，731部隊在中國城市實地測試細菌炸彈，或以其他方式引發疫情。雖然難以核實，但因此而死亡的人數估計達20萬人以上。