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以「人性的證明」聞名…推理小說家森村誠一病逝 享耆壽90歲

中央社／東京24日綜合外電報導
以小說「人性的證明」、紀實文學「惡魔的飽食」等作品聞名，日本知名推理小說作家森村誠一因肺炎在東京病逝，享耆壽90歲。（取材自推特）
以小說「人性的證明」、紀實文學「惡魔的飽食」等作品聞名，日本知名推理小說作家森村誠一因肺炎在東京病逝，享耆壽90歲。（取材自推特）

日本知名推理小說作家森村誠一今天因為肺炎在東京病逝，享耆壽90歲。他以小說「人性的證明」、紀實文學「惡魔的飽食」等作品聞名，著作曾多次被改編為電影和電視劇。

日本讀賣新聞報導，森村誠一出生於埼玉縣，青山學院大學畢業後在旅館任職，1967年以長篇小說「大都會」踏入文壇，1969年以「摩天大廈的死角」奪下日本推理小說最高榮譽江戶川亂步獎，1973年以「腐蝕的構造」拿下日本推理作家協會獎。

除了推理小說以外，森村誠一的作品種類多元，包含紀實文學、時代小說、散文等。

他的作品常以旅館、新幹線為背景，探討現代社會的疏離感與虛無感，劇情常融合社會議題以及社會現象，受到許多日本上班族的歡迎。

他在1976年出版「證明」三部曲中的首部曲「人性的證明」，備受歡迎，累計售出超過770萬部。1977年「人性的證明」電影版上映時，曾在日本颳起一股森村誠一旋風，之後出版小說「野性的證明」也被改編為電影，由高倉健主演。

森村誠一2004年獲得日本推理小說文學大獎，2011年以時代小說「惡道」奪下吉川英治文學獎。2021年出版的作品「老去的意義」，揭露自己苦於老年憂鬱症，引發一番討論。

日本 大都會 憂鬱症

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