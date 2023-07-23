張大千「破壞文物」？敦煌研究院：有功也有過

國畫大師張大千生前曾在敦煌莫高窟臨摹壁畫，期間做法被指破壞文物。敦煌研究院黨委書記趙聲良表示，張大千當年在傳播敦煌藝術上功不可沒，而在臨摹過程中對壁畫確有破壞。（中央社）

國畫大師張大千生前曾在敦煌莫高窟臨摹壁畫，期間做法被指破壞文物。敦煌研究院黨委書記趙聲良表示，張大千當年在傳播敦煌藝術上功不可沒，而在臨摹過程中對壁畫確有破壞。

趙聲良昨天在敦煌研究院接受兩岸媒體訪問時說，張大千於1941至1943年期間到敦煌臨摹壁畫，對敦煌藝術的傳播有很大功勞。

趙聲良表示，當時很多人不了解敦煌，張大千將他臨摹的敦煌壁畫在中國做展覽，引起了普遍關注，而且積極地推動成立敦煌藝術研究所，「所以張大千在敦煌藝術的傳播方面是功不可沒」。

他指出，當時並沒有多少畫家願意到敦煌，因為很艱苦，「敦煌這地方在沙漠當中，住也沒好地方住，吃也沒什麼好吃的，喝的水還是鹹水，那樣艱苦的狀態下，他還能在待了將近兩年的時間，這非常不容易」。

不過，趙聲良不否認，「當然在他臨摹壁畫的過程當中，對壁畫是有破壞的」，因為張大千用圖釘將透明的紙釘在牆上，然後在上面起稿再整理，「他用圖釘這麼一釘，他就會把壁畫破壞了一些」。

此外，張大千發現壁畫有重層，宋朝壁畫的底層是唐朝壁畫，「他就把上面的這一層就把它挖掉，這挖掉當然就破壞了」。

趙聲良提到，「現在來看這是破壞文物了」，但是當時沒有文物保護法，大家對此不在乎，「他（張大千）覺得宋朝畫得也不好看，他就去撬開了」。

對此，這位專家表示非常遺憾，不過張大千是歷史人物，要從歷史的角度看待問題，「有功也有過，人無完人」。

敦煌莫高窟、山西大同雲岡石窟、河南 洛陽龍門石窟與甘肅 天水麥積山石窟並稱中國四大石窟，是以佛教文化為特色的巨型石窟藝術景觀。

莫高窟位於敦煌市東南25公里的鳴沙山東麓崖壁上，上下5層，南北長約1600公尺。始鑿於西元366年，後經十六國至元代10多個朝代的開鑿，形成一座內容豐富、規模宏大的石窟群。