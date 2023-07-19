日本重度身障女作家市川沙央 以「駝背」奪芥川賞

日本 43歲重度身障女作家市川沙央，今天以作品「駝背」（暫譯，hunchback）首度入圍 即榮獲第169屆芥川賞；至於直木賞，則由垣根涼介及永井紗耶子奪得。

由日本文學振興會主辦的芥川賞（芥川獎）與直木賞（直木獎），今天公布第169屆得獎名單。

日本放送協會（NHK）及日本電視台（Nippon TV）報導，芥川賞由定居神奈川縣的市川沙央以「駝背」獲得；直木賞則由垣根涼介以「極樂征夷大將軍」（暫譯），及永井紗耶子以「木挽町的復仇」（暫譯）奪得。

市川沙央1979年出生，畢業於早稻田大學人類科學部的函授教育課程，10歲時被診斷出難治之症「先天性肌肉 病變」，從14歲起使用呼吸器及電動輪椅，之後開始利用平板裝置寫作。

她至今創作輕小說已逾20年，也持續投稿各種獎項，但這次首度挑戰純文學領域就以「駝背」拿下第128屆文學界新人賞正式出道，甚至首度入圍芥川賞就順利摘下桂冠。

「駝背」中的主角跟市川一樣同為重度身障女性，書中詳細描述由於背骨彎曲壓迫右肺，被迫倚賴人工呼吸器等醫療器材才能生活的狀況，但另一方面又用幽默方式表達出對健康人生活的尖銳諷刺，可說是一部充滿重度身障當事人市川強而有力語彙的作品。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓，本屆頒獎典禮將於8月下旬在東京都舉行。