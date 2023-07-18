「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

台灣高雄市左營國中學生郭品薰7月赴越南 參加WDSF世界運動舞蹈總會公開賽，奪下青少年、青年拉丁雙料冠軍。7歲習舞，長時間的魔鬼訓練，需要靠意志力堅持下去，一句「撐下去就是妳的」，成了她舞蹈人生的座右銘，不停的練，保持初心。

高雄市左營國中學生郭品薰7月赴越南參加世界運動舞蹈總會公開賽，奪下青少年、青年拉丁雙料冠軍。（圖：左營國中提供）

郭品薰說，小一看到學校國標舞社團舞者穿著舞衣和高跟鞋，讓她瞬間兩眼發光，回家就馬上和媽媽說也想跳拉丁舞。但是學舞之途並沒有這麼順利，剛開始跳舞時，手腳完全不協調，舞步也完全看不懂，只有到舞蹈教室更加努力練習。

高雄市左營國中學生郭品薰7月赴越南參加世界運動舞蹈總會公開賽，奪下青少年、青年拉丁雙料冠軍。（圖：左營國中提供）

「舞蹈最困難的是堅持！」郭品薰回想，有次拖著發高燒的身體去比賽，跳了好幾輪終於撐不住了，在舞池中央的她瞬間情緒爆發，眼淚如洪水 般湧出，很想棄賽回家。但就在那時想起這句「撐下去就是妳的」，收拾情緒，努力調適狀態，咬牙撐完了這場令她永生難忘的比賽。

高雄市左營國中學生郭品薰7月赴越南參加世界運動舞蹈總會公開賽，奪下青少年、青年拉丁雙料冠軍。（圖：左營國中提供）

國際標準拉丁舞包括倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛等，舞蹈無捷徑，只有不停的不停的苦練，保持初心，盡全力跳。這次出國比賽、為國爭光，郭品薰很開心，感謝媽媽及教練許哲睿陪伴。她說，比賽只要跳到外國人面前，就會聽到不絕於耳的掌聲，很享受舞台的熱情。比賽經驗也讓她知道自己仍有許多不足，還要繼續向其他選手、老師們學習。

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「以前的我會被成績打敗，現在了解成績不是一切。」郭品薰說，只要夠努力，該來的總會來，最重要的並不在於結果，而在於過程，跳舞本身就是一件快樂的事。儘管跳舞是件很燒錢的事，好幾次想放棄時都是家人的鼓勵和支持，那些傾囊相授的老師們，都是她舞蹈人生的貴人。

高雄市左營國中學生郭品薰感謝教練許哲睿。（記者徐如宜／攝影）

舞蹈教練許哲睿表示，運動舞蹈需要體力與爆發力，90秒中要展現拉丁舞精髓，品薰從2021年嶄露頭角，敢於表現，具渲染力，一出場就能攫取評審的目光。接下來還要赴西班牙參加運動舞蹈世界錦標賽單人舞項目，搶入世界排名。

左營國中校長蔡智文與家長會長許明凱表示，品薰的表現也激勵了其他同學，努力展現自己。但運動舞蹈也是項燒錢的比賽，品薰家裡經濟不是很寬裕，在國內外參賽都很刻苦，學校和家長會支持她追求夢想。