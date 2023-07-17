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金曲得主魯千千美西巡演 敲響史丹福爵士藝術節

中央社／舊金山16日專電
在文化部駐洛杉磯台灣書院安排下，「魯千千爵士五重奏」於美西巡演，16日晚間在史丹佛大學藝術節表演。（駐洛杉磯台灣書院提供）
在文化部駐洛杉磯台灣書院安排下，「魯千千爵士五重奏」於美西巡演，16日晚間在史丹佛大學藝術節表演。（駐洛杉磯台灣書院提供）

旅美台灣爵士鐵琴音樂家魯千千於月初甫拿下金曲獎演奏類最佳專輯獎，今晚她在史丹福大學爵士藝術節表演，75分鐘無中場休息的演出，讓國際聽眾看見台灣女性在爵士舞台的魅力。

在文化部駐洛杉磯台灣書院安排下，由魯千千和貝斯手李奇古德斯（Richie Goods）領軍的「魯千千爵士五重奏」（Richie Goods & Chien Chien），今晚在加州史丹福大學第51屆爵士藝術節登台，為美西巡演劃下完美句點。

開場前，魯千千受訪表示，過去幾年都會到美西表演，今晚第一次來到史丹福大學爵士藝術節，許多好朋友組團到場支持，她相當期待。

此次巡迴從西雅圖、洛杉磯、再到舊金山，演奏全長75分鐘，無中場休息。

美國爵士樂壇以非裔男性和女性居多，魯千千在競爭激烈的業界，以毅力和琴藝敲出一片天。魯千千說，在西雅圖演出時，有亞裔聽眾與她交流表示，第一次在爵士樂殿堂看見亞洲女性，她因此深受鼓舞。

14日，「魯千千爵士五重奏」在洛杉磯郡立美術館爵士樂音樂季（Jazz at LACMA）表演，吸引上千人入場。

魯千千2017年闖蕩紐約，從演奏古典樂到投入爵士樂，今年獲葛萊美選為「值得關注的十名新興爵士樂藝術家」；她與李奇古德斯合作的專輯「繫」（Connected）拿下第34屆金曲獎演奏類最佳專輯獎。

「繫」傳達人類在面對疫情所發生的暴力及仇恨事件，期待以團結、愛與和平來跨越。

結束美西巡演後，魯千千17日將飛回台灣，於夏令營教導打擊樂學生爵士樂，之後赴美國匹茲堡、克里夫蘭、費城、紐約等地表演，並預計於10月再度返台，參與大稻埕國際藝術節。

金曲獎得主、旅美台灣爵士鐵琴音樂家魯千千和貝斯手李奇古德斯（Richie Goo...
金曲獎得主、旅美台灣爵士鐵琴音樂家魯千千和貝斯手李奇古德斯（Richie Goods）領軍的「魯千千爵士五重奏」（Richie Goods & Chien Chien），16日晚間在加州史丹佛大學第51屆爵士藝術節登台演出。（駐洛杉磯台灣書院提供）

爵士樂 史丹福大學 洛杉磯

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