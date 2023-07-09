台原聲合唱團紐約皇后劇院開唱 清亮嗓音感動僑胞

台灣原聲國際學院合唱團8日在紐約皇后劇院舉辦演唱會，團員身著原住民傳統服飾演唱「我們是團結的」等約20首歌曲。（中央社）

台灣原聲國際學院合唱團今天在紐約舉辦演唱會，吸引近500名僑胞到場。20多名原住民 高中生以清亮嗓音詮釋多元曲目，博得滿堂彩，為美東巡迴2週行程劃下完美句點。

由僑界組織亞裔 未來基金會（Asian Future Foundation）主辦的演唱會在紐約皇后劇院（Queens Theatre）舉行，原聲國際學院合唱團從原住民歌曲到國台語名曲、好萊塢電影插曲，2個半小時內演唱約20首歌曲，沒有冷場，在場僑胞屢屢報以熱烈掌聲。

合唱團團長林凡羽（Sani Isqaqavut）活動後受訪表示：「很開心可以在美國表演給僑胞看，希望我們的歌聲有撫慰到他們。我覺得很成功，很圓滿。」

台灣原聲國際學院合唱團8日在紐約舉辦演唱會，20多名原住民高中生在活動尾聲揮舞中華民國國旗。（中央社）

團員為巡演準備近一年，這場演唱會呈現「到我這裡來」、「獵祭」等原住民歌曲，「望春風」等台語民謠，周杰倫「菊花台」、五月天「天使」等國語流行歌，電影「大娛樂家」（The Greatest Showman）插曲「這就是我」（This Is Me）等英語曲目，最後以享譽國際的「拍手歌」結束。

林凡羽說，印象最深刻的是在「這就是我」結尾用族語大聲講出自己的名字，「覺得非常驕傲，因為我們不同於其他族群，我覺得很開心」。

原聲國際學院合唱團6月下旬起在新澤西州、華府演出，並參加美國印地安青年聯盟年會（National UNITY Conference），紐約為最後一站。他們2天前在布萊恩公園百老匯活動（Broadway in Bryant Park）擔綱暖場節目，應亞裔未來基金會邀請呈現的演唱會是此行最後一場公開演出。

亞裔未來基金會共同創辦人林映君在中場休息時鼓勵僑胞捐款、購買CD，為台灣原聲教育 協會辦學盡心力。她說，見到現場座無虛席，覺得紐約僑界充滿陽光與愛心，令人感動。

值得一提的是，演唱會開場曲「空中的小精靈」是由亞裔未來基金會共同創辦人鍾文忠作詞，原聲合唱團重新編曲。鍾文忠身著魯凱族勇士服裝粉墨登場合唱，掀起首個高潮，並在安可曲再度出場炒熱氣氛，邀請所有僑胞起身同樂。

駐紐約辦事處副處長張俊裕表示，原聲合唱團歌聲清亮、純真，令他想起小時候和原住民同學一起上課、運動、到河邊玩的情景。這次團員到美國演出深具意義，相信能在他們心中留下美好回憶。

台灣原聲教育協會成立於2008年，以音樂學校補充山區原住民學童缺乏的教育資源，創設的原聲童聲合唱團已在國際打響名號。原聲延續照顧偏鄉幼童的理念，2018年在淡水成立原聲國際學院高中部，12年一貫原住民實驗學校即將於9月開學。

擔任演唱會指揮的原聲教育協會共同創辦人馬彼得（Bukut Tasvaluan）2016年曾率原聲童聲合唱團在紐約演出，時隔多年舊地重遊，他再三感謝僑胞熱情關愛，以行動支持原聲辦學的計畫。

馬彼得見到2名在美國讀大學的原聲校友現身舞台後說：「他們讓我覺得做這件事情是對的，是值得做的。因為對部落的小孩子，不要說到國外讀書，即使想要讀完大學都是一件很困難的事情。」