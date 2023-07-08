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亞維儂藝術節開跑 台灣團街宣表演獲掌聲驚呼

中央社／亞維儂7日專電
全球表演藝術界年度盛會「外亞維儂藝術節」7日登場，主辦單位6日舉行遊行街宣活動，台灣4組團隊吸引大批民眾關注。藝術家與駐法國台灣文化中心主任胡晴舫（前排中間白衣者）於教皇宮（Palais des Papes）前合影。（中央社）
全球表演藝術界年度盛會「外亞維儂藝術節」7日登場，主辦單位6日舉行遊行街宣活動，台灣4組團隊吸引大批民眾關注。藝術家與駐法國台灣文化中心主任胡晴舫（前排中間白衣者）於教皇宮（Palais des Papes）前合影。（中央社）

全球表演藝術盛事法國亞維儂藝術節開跑，6日主辦單位舉辦大遊行，各國藝術家爭奇鬥豔，火力全開爭取票房。台灣4組表演團隊也化街頭為舞台，精彩舞蹈與特技讓民眾驚呼連連。

全球表演藝術界年度盛會「外亞維儂藝術節」（Festival Off Avignon）7日登場，主辦單位依照傳統於前一天舉行大遊行街宣，為活動正式拉開序幕。今年參與人數可望突破過往，遊行當天街道水洩不通，來自世界各地的表演藝術家在南法7月的艷陽下齊聚一堂，使出渾身解數吸引票房。

台灣「艸羽田舞蹈劇場」、「翃舞製作」、「莊國鑫原住民舞蹈劇場」、「福爾摩沙馬戲團」在駐法國台灣文化中心策劃執行下參與藝術節。

遊行當天，台灣團隊手舉台灣標語浩浩蕩蕩出發，光是高喊「台灣、亞維儂」口號便吸引許多目光，更有民眾舉起大拇指加油打氣，也有法國、義大利等其他國家的表演者和台灣藝術家互動、高聲激勵。

台灣團隊把握時機宣傳，在街上演出精彩片段。艸羽田、翃舞與莊國鑫原住民舞蹈劇場在街邊起舞，演出精彩片段，獲得民眾圍觀錄影與拍手叫好，達成引起民眾好奇心的任務。民眾表示，較少機會看台灣劇團演出，一定到場觀看。

福爾摩沙馬戲團的疊羅漢、倒立、踩高翹等特技表演也多次引起民眾注目與驚呼，演員甚至透過疊羅漢方式向在2樓陽台觀看的民眾遞去宣傳單，獲得全場歡呼，氣氛沸騰。

駐法台灣文化中心主任胡晴舫接受中央社訪問時表示，翃舞製作帶來的作品「羽人」是關於階級的掙扎與人性間邪惡的對抗，利用特別的鳥人造型，在街宣時引起很大關注。

「艸羽田舞蹈劇場以小品呈現，探索人心的孤獨與都市間疏離的情感，雖然沒有音樂，但每個人看了都很感動。」

莊國鑫原住民舞蹈劇場則是用阿美族豐年祭為基礎所發展的現代舞蹈，上街遊行時手拿綠色竹竿，非常具台灣特色。觀眾好奇詢問，也表示想進劇場看演出。

另外，文化中心今年迎來全新合作夥伴，也就是外亞維儂藝術節共同主席大衛（Harold David）經營的知更鳥劇院（Rouge Gorge），並邀請福爾摩沙馬戲團率先進軍演出。

胡晴舫指出，福爾摩沙馬戲團以人為元素，帶出各式特技動作，傳達人類情感，「很具台灣元素，令人興奮」。

知更鳥劇院藝術總監德普易（Joëlle Dupuy）向中央社表示，台灣藝術發展良好，作品高品質，要求也很高，是台灣獨有的才能。「演員、藝術家非常完整，包括肢體、音樂、場面調度、布景。我們必須排進亞維儂藝術節，介紹給觀眾，以及各劇院的策展人。」

遊行時，業餘攝影師艾力克（Eric）熱情記錄台灣藝術家，身為亞維儂居民，他向中央社表示：「我非常高興今年在亞維儂看到台灣，透過戲劇呈現他們的文化。」他說，亞維儂藝術節是國際活動，「能看見不同文化，並介紹不同國家，是很重要的。今年很開心有台灣，我很好奇他們的演出」。

當地人法蘭索瓦茲（Françoise）與尚-菲力普（Jean-Phillipe）夫妻表示，兩年前也看過台灣的演出。法蘭索瓦茲認為：「我們覺得台灣作品很棒，很美，很輕柔與流暢。」尚-菲力普也說：「真的很值得被發現，我真心邀請大家來看這些優質作品。」

5日到29日舉辦的亞維儂藝術節分「內」、「外」兩部分，兩者獨立而協力。「內亞」為當代頂尖表演藝術櫥窗，有藝術總監負責策展；「外亞」則是由劇院與劇團各自策展，由亞維儂藝術節與劇團（Avignon Festival et Compagnies，AF&C）統整協調。

6日「外亞維儂藝術節」街宣活動，翃舞製作獨特、細膩且具結構的舞蹈片段，在摩肩擦踵...
6日「外亞維儂藝術節」街宣活動，翃舞製作獨特、細膩且具結構的舞蹈片段，在摩肩擦踵、充滿表演者的廣場殺出重圍，許多民眾拿出手機錄影，舞者也熟練地與之互動。（中央社）
福爾摩沙馬戲團的疊羅漢、倒立、踩高翹等特技表演在6日的「外亞維儂藝術節」遊行街宣...
福爾摩沙馬戲團的疊羅漢、倒立、踩高翹等特技表演在6日的「外亞維儂藝術節」遊行街宣多次引起民眾注目與驚呼。團隊善於與民眾互動，使氣氛熱絡沸騰。（中央社）
首次參加「外亞維儂藝術節」的艸羽田舞蹈劇場，於6日遊行街宣帶來精彩片段，作品吸睛...
首次參加「外亞維儂藝術節」的艸羽田舞蹈劇場，於6日遊行街宣帶來精彩片段，作品吸睛，當地記者也駐足拍攝。（中央社）
莊國鑫原住民舞蹈劇場於6日「外亞維儂藝術節」遊行呈現原住民族的力與美，非比尋常且...
莊國鑫原住民舞蹈劇場於6日「外亞維儂藝術節」遊行呈現原住民族的力與美，非比尋常且儀式性的韻律與節奏引來大批民眾圍觀。舞者手持的綠色竹竿也讓多位民眾好奇詢問。（中央社）

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