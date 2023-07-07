曾赴烏當志工 港記者閭丘露薇：生於亂世有種責任

長年站在第一線採訪新聞、親臨戰場及災難現場的記者閭丘露薇，卸下記者身分後推出小說「浮世薔薇」。（中央社）

長年站在第一線採訪新聞、親臨戰場及災難現場的記者閭丘露薇，卸下記者身分後，即使寫小說，依然不忘關注時事，去年更親赴烏克蘭 邊境擔任志工，她認為「生於亂世，有種責任」。

閭丘露薇不只將在邊境的見聞寫進她的第1部小說「浮世薔薇」，包括上海封城、香港 「白紙運動」也都成為她的題材。閭丘露薇今天接受中央社記者專訪時表示，她已經卸下記者身分，但事情發生了，她無法接受自己不在現場，於是申請到波蘭、烏克蘭邊境當志工，「我告訴自己一定要到那裡去！」

閭丘露薇說，再度到「前線」的原因跟「香港的孩子」有關，「我覺得2019年之後（香港反送中運動）大家都很沮喪，我也是，不想寫東西，然後很沮喪，希望自己能多為這個世界做些什麼。」

閭丘露薇在小說中提到「生於亂世，有種責任」，「這其實是借用那群香港孩子們在運動中說的話，這句話打動了很多人，它解釋了當時很多人為什麼要去做一些沒有希望的事情。當時還有另外一句話也一直鼓舞著我：你去做正確的事，不是因為抱著希望才去做，而是因為做了之後，可能沒希望，也可能有希望，所以更該去做。」

閭丘露薇說，這也是她為什麼要寫作的原因之一。

閭丘露薇是首名在阿富汗進行現場報導的華人 女記者，曾深入採訪伊拉克戰爭、阿拉伯之春、印尼海嘯、日本地震、四川地震等重大事件，曾任鳳凰衛視新聞總監，採訪過多名中國國家領導人，獲「2003中國電視節目榜最佳電視記者」及2006年度十大「社會責任」中國博客。2007年創辦新聞網站「一五一十部落」，目前任職於香港浸會大學新聞系，社群網站Twitter帳號追蹤人數超過30萬人。

從事新聞工作及非虛構寫作幾十年，閭丘露薇首度嘗試寫虛構的故事，「浮世薔薇」中以女性視角描寫3代母女－趙小姐、若林、曉瑜的人生故事，有濃厚的自傳性色彩。

閭丘露薇生於上海浦東，從小就愛閱讀，出生時文革已經結束，經常到圖書館看書，什麼都看，但對她影響最深的是「簡愛」，其中有一句話「我很窮，我不好看，但是我也能有愛情」對她影響很大，「我媽媽從小就說我不好看，沒有前途，但這句話讓我覺得我可以有愛情，這個愛情也可以代表一個理想，值得我們去追求。」

閭丘露薇在書中寫華人女性的困境，她說華人女性一直處在父權制度底下，對「趙小姐」這一代人來說，她們認為只有婚姻才能夠改變階級及命運；到了若林這一代則因為教育改變了發展機遇；第3代曉瑜是個美國人，她的選擇比較多，「如果她還留在大陸，她的困境會是一樣的，也許會更加艱難。」

閭丘露薇說，雖然她已經不是記者了，但依然可以探究人性和社會議題，引發更多人的共鳴和思考，「所以我寫小說，這是我的責任。」