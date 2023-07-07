我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個早期失智症狀 最容易被忽視

美國民眾平均壽命長短 住藍州紅州有差別

曾赴烏當志工 港記者閭丘露薇：生於亂世有種責任

中央社台北7日電
長年站在第一線採訪新聞、親臨戰場及災難現場的記者閭丘露薇，卸下記者身分後推出小說「浮世薔薇」。（中央社）
長年站在第一線採訪新聞、親臨戰場及災難現場的記者閭丘露薇，卸下記者身分後推出小說「浮世薔薇」。（中央社）

長年站在第一線採訪新聞、親臨戰場及災難現場的記者閭丘露薇，卸下記者身分後，即使寫小說，依然不忘關注時事，去年更親赴烏克蘭邊境擔任志工，她認為「生於亂世，有種責任」。

閭丘露薇不只將在邊境的見聞寫進她的第1部小說「浮世薔薇」，包括上海封城、香港「白紙運動」也都成為她的題材。閭丘露薇今天接受中央社記者專訪時表示，她已經卸下記者身分，但事情發生了，她無法接受自己不在現場，於是申請到波蘭、烏克蘭邊境當志工，「我告訴自己一定要到那裡去！」

閭丘露薇說，再度到「前線」的原因跟「香港的孩子」有關，「我覺得2019年之後（香港反送中運動）大家都很沮喪，我也是，不想寫東西，然後很沮喪，希望自己能多為這個世界做些什麼。」

閭丘露薇在小說中提到「生於亂世，有種責任」，「這其實是借用那群香港孩子們在運動中說的話，這句話打動了很多人，它解釋了當時很多人為什麼要去做一些沒有希望的事情。當時還有另外一句話也一直鼓舞著我：你去做正確的事，不是因為抱著希望才去做，而是因為做了之後，可能沒希望，也可能有希望，所以更該去做。」

閭丘露薇說，這也是她為什麼要寫作的原因之一。

閭丘露薇是首名在阿富汗進行現場報導的華人女記者，曾深入採訪伊拉克戰爭、阿拉伯之春、印尼海嘯、日本地震、四川地震等重大事件，曾任鳳凰衛視新聞總監，採訪過多名中國國家領導人，獲「2003中國電視節目榜最佳電視記者」及2006年度十大「社會責任」中國博客。2007年創辦新聞網站「一五一十部落」，目前任職於香港浸會大學新聞系，社群網站Twitter帳號追蹤人數超過30萬人。

從事新聞工作及非虛構寫作幾十年，閭丘露薇首度嘗試寫虛構的故事，「浮世薔薇」中以女性視角描寫3代母女－趙小姐、若林、曉瑜的人生故事，有濃厚的自傳性色彩。

閭丘露薇生於上海浦東，從小就愛閱讀，出生時文革已經結束，經常到圖書館看書，什麼都看，但對她影響最深的是「簡愛」，其中有一句話「我很窮，我不好看，但是我也能有愛情」對她影響很大，「我媽媽從小就說我不好看，沒有前途，但這句話讓我覺得我可以有愛情，這個愛情也可以代表一個理想，值得我們去追求。」

閭丘露薇在書中寫華人女性的困境，她說華人女性一直處在父權制度底下，對「趙小姐」這一代人來說，她們認為只有婚姻才能夠改變階級及命運；到了若林這一代則因為教育改變了發展機遇；第3代曉瑜是個美國人，她的選擇比較多，「如果她還留在大陸，她的困境會是一樣的，也許會更加艱難。」

閭丘露薇說，雖然她已經不是記者了，但依然可以探究人性和社會議題，引發更多人的共鳴和思考，「所以我寫小說，這是我的責任。」

香港 華人 烏克蘭

上一則

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

延伸閱讀

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
港區議會民選席次大砍剩2成 李家超：落實愛國者治港

港區議會民選席次大砍剩2成 李家超：落實愛國者治港
好康報您知／香港好運來超市

好康報您知／香港好運來超市
若台海衝突 台灣慘、這3個國家也很危險

若台海衝突 台灣慘、這3個國家也很危險

熱門新聞

達姆∕圖

奇葩怨女（上）

2023-07-01 02:02
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59

美國夢，華人情

2023-07-04 02:00
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36
Artichoke又叫洋薊，原產地在地中海地區，在西歐也有栽培作蔬菜用。(作者提供)

另類的蔬菜

2023-07-05 02:00

超人氣

更多 >
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？
李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」
7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休

7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休
德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴

德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴