216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

若在家裡找出骨董級的文物，一定會讓人很興奮。一名女網友日前在整理家裡時，竟然搜出一張清朝時期的地契，而且還裱框起來，家人看到也都認為應該要好好保存，不少人看了也認為非常珍貴。

這名女網友在Dcard以「家裡竟然有嘉慶年的地契」為題發文，她說日前陪大人整理家裡時，發現有好幾張嘉慶十二年（1807年）的文書，讓她相當驚訝。而她PO出來的照片是唯一一張有被裱框的，原PO說伯父看到時也覺得是歷史的東西要好好保存，只是當時裱框一張後覺得太貴，其他的就像以前一樣全部塞進小鐵盒。

原PO想問大家是否有人知道這張文書的大概價格，再來決定是否要把其他的都拿去裱框保存起來，或者有什麼更好的保存方法可以建議。

照片也引來不少人驚呼，、「這保存狀況很好欸」、「紙張真的很難保存，一旦接觸空氣很快就會黃掉碎掉。要注意溫度、濕度等，一般人家太難控制這兩個因素了」、「身為學歷史的覺得羨慕，可以直接寫一份碩論了」、「第一次覺得看不懂中文意思的好酷」、「對嘉慶12年沒有概念，上網查 竟然是西元1807年，距今216年了，保存的真好」、「好酷喔！有點羨慕，感覺好有傳承性，真正接觸清朝歷史的感覺」。

還有人建議「先提醒妳，要注意使用無酸介質來保存，妳搜尋看看無酸的資料夾或相本，可以避免好心做了壞事」、「身為在圖書館 特藏組打工的人可以跟妳分享，這些放進無酸夾或無酸袋的文物要放到一個控制溼度的大房間裡保存，一般家裡應該很難做到這樣」、「捐博物館 、大學保存吧」、「如果不會保存的話，建議送故宮，他們會寫妳的名字，不想捐贈就算了，可以問問故宮如何保存，不然紙張很容易壞掉」、「可以寫信給博物館詢問下相關保存方法」。

原PO也在留言出透露長輩不傾向捐出去，也不打算賣掉，他們希望留給下一代當傳家寶。至於保存方法，原PO也說會再聯繫博物館詢問怎麼保存比較好。