靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

德州 阿靈頓（Arlington）居民兼作家沃納（Shawn Warner）日前擺攤打書，一開始似乎很難引起路人對他筆下小說的興趣，但靠著一位素昧平生TikTok 用戶所分享影片，他的書現在一夕爆紅，衝上了暢銷書排行榜第一名。

達拉斯晨報5日報導，沃納當時正在沃斯堡（Fort Worth）北方的一處克羅格（Kroger）超市宣傳幾個月前出版的處女作《Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor》，網名「Red」的TikToker史瓦倫金（Jerrad Swearengin）路過，覺得這位新作家因為簽書攤門可羅雀而看上去「超級挫折」，在離開超市之前決定走回去。

根據史瓦倫金在TikTok帳號「internetfamouslol」上傳的影片，可見到簽書攤桌面放著兩疊嶄新小說，獨自一人坐著的沃納則跟另外一人交談，介紹自己的作品與可以購買的電商網站。

史瓦倫金在影片寫道，「我一直想像著我這麼努力工作，卻從來沒得到任何認可」。他上前跟沃納攀談，表示自己會拍一點TikTok諸如此類的東西，「所以我想我會開始讀跟買第二本，我會在那裡把書送出去，看看我們是否可以給你一點愛」。沃納則笑答，「OK啊，我不會說不行」，隨後就拿起一本小說簽上自己的名字。

史瓦倫金透過影片表示，自己不認識沃納，這支影片也沒有贊助，只是想要向一位陌生人展現一些善意。

這隻加上了「#booktok」標籤的影片發布之後，累積閱覽數接近1600萬，另有260萬名網友點讚，留言數也超過了2萬，小說銷量一路竄升到了所屬類別榜首，直到現在仍然高居第一，也讓一舉成名的沃納當上了亞馬遜 暢銷書作家。

德州達拉斯「Interabang Books」行銷總監佩瑞（Lewis Parry）說，「TikTok有一種成為這些草根運動背後驅動力量的方式」。沃納則把這種反應歸功於「善意的力量」，「一個人作了一件好事，Red在雜貨店走過來、跟我講話，因為我在那個時候沒有任何人可以聊聊，這就激發了海嘯般的人們傾注他們的慷慨」。