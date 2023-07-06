觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」
一名觀光客上月將自己與女友的名字刻在世界聞名的羅馬競技場牆上，當局強烈不滿，矢言懲處。這名觀光客近日寫信道歉，宣稱不知羅馬競技場歷史悠久。
「今日羅馬」（Roma Today）6月26日報導，一名年輕遊客用鑰匙將自己和女友的名字組成Ivan+Haley 23字串，刻在擁有約2000年歷史的羅馬競技場牆上，他的破壞行為被另一名遊客拍攝下來並發布到社群媒體上，義大利警方很快就找到了涉案人。
「紐約時報」報導，涉案男子本月4日寫信道歉，宣稱不知道羅馬競技場如此古老。
這名男子的律師說，當事人是31歲的狄米特羅夫（Ivan Danailov Dimitrov），他在寫給羅馬檢察官辦公室、羅馬市長和「羅馬市」的信中說：「我非常尷尬地承認，直至憾事發生後，我才了解這座古蹟的古老歷史。」
羅馬「訊使報」（Il Messaggero）今天率先揭露這封信的部分內容。
狄米特羅夫在信中承認「所犯行為的嚴重性」，並「為古蹟所遭受的破壞，向義大利人和全世界表達衷心和誠摯的歉意，這座古蹟實際上是全人類的遺產。」他還希望「真誠、具體」地彌補錯誤並贖罪。
羅馬競技場落成於西元1世紀，但此次牆面上被毀損的磚塊，實際上是19世紀中葉修復的產物。不過，這對競技場管理單位來說並無差異，因為這沒有改變破壞行為的事實。
義大利憲兵隊交叉比對這對情侶的姓名與羅馬住宿登記，最後查出了狄米特羅夫的身分，發現他們曾於奇尼奇塔（Cinecitta）附近住宿，進而追蹤狄米特羅夫至英格蘭，他和女友住在當地。
狄米特羅夫的律師提雷里（Alexandro Maria Tirelli）說：「應該說，外國遊客從世界各地來到義大利，不分特定國籍，都會覺得自己來到一個無所不被允許的國家，他們睜一隻眼閉一隻眼，以為『事情就是這樣』。」
狄米特羅夫可能面臨2至5年的徒刑和最高1萬5000歐元（約1萬6230美元）的罰款。提雷里說，他希望達成認罪協商，讓狄米特羅夫支付罰款，不用入獄。
提雷里說，狄米特羅夫道歉是想表明「他做了個引人注意的行為，自以為無害」。
但義大利媒體毫不留情，「訊使報」直指這封道歉信「有損常識」。頗受歡迎的網站Dagospia更指出，這封信只會讓事情變得更糟，還問狄米特羅夫「是否以為羅馬競技場是一間速食店？」
義大利國家電視一台（RAI 1）一名主播說，狄米特羅夫聲稱不知道羅馬競技場很古老，「這實在是令人難以置信的藉口」。
羅馬市長辦公室發言人表示，尚未收到狄米特羅夫的信；羅馬檢察官辦公室不願置評。
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