我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

「找回年輕觀眾」夜宿、沉浸式體驗…挽救博物館危機

記者陳宛茜／台北報導
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。（圖：台博館提供）
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。（圖：台博館提供）

美國博物館聯盟曾邀請行銷業者撰寫「讓年輕世代走進博物館的方法」，提出的建議包括：增加夜間開放時間、使用社群媒體、增加沉浸式體驗、加入社會議題等。台文化部近日推出的文化成年禮，被博物館界視為找回年輕觀眾的挑戰與契機，各家博物館針對文化成年禮設計的項目中，也出現夜宿、沉浸式體驗、實境解謎等符合美國博物館研究「找回年輕觀眾」的祕方。

曾被博物館奉為教科書的好萊塢電影「博物館驚魂夜」（Night at the Museum）其來有自。美國的博物館研究指出，夜間參觀對於學生和青少年來說更容易；博物館通常只在白天開放，夜間參觀會給年輕觀眾獨特的感受。南美館館長林秋芳表示，南美館殭屍展「亞洲的地獄與幽魂」，成功的一大關鍵是開放夜間參觀，吸引許多原本不逛博物館的年輕族群。

台灣史前文化博物館此次也針對文化成年禮推出一泊二食的「博物館深夜探秘解謎」，帶領觀眾在夜間的博物館進行探險，並提供一晚住宿，此外還運用史前館的遺址現場進行沉浸式體驗「作伙來墓仔埔交朋友啊」。史前館館長王長華表示，博物館延長營業時間涉及水電、人事成本，「夜間開放」較難常態化，但可挑選某段時間嘗試。她還跟台鐵溝通，將史前館附近的火車站改名「康樂史前館站」，在每年的校外教學旺季期間停靠自強號等快車，希望讓學生來此不需要仰賴遊覽車。

舉世收藏最多畢卡索畫作的巴黎畢卡索博物館今年重新開幕。為了贏得年輕一代的青睞，展廳徹底改造，包括邀請英國時裝設計師保羅史密斯（Paul Smith）以繽紛色彩設計展場，並以「me too運動」概念重新詮釋畢卡索的創作。因為從現代觀點來看，這位擁有無數情人的抽象派大師「殘酷對待女性」。

史前館此次重新開幕，也打破過去傳統展示史前文化的教科書方式，希望更貼近當代社會議題。「博物館應從參觀者的角度提供對世界的理解。」史前館館長王長華表示，規劃新館時被觀眾問到「為什麼考古學從來不處理台灣原住民的位置」，新展廳便回應此一議題，並找來當代原民藝術創作呼應展出內容。她透露，原民舞蹈家布拉瑞揚看展時掉下眼淚，「讓人感動的博物館」將取代「知識殿堂」，成為博物館在新時代的定位。

根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖為台博館推...
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖為台博館推出文化禮金專場夜宿活動，邀請青少年共度奇幻的夜間旅程。（圖：台博館提供）
6月開跑、可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館...
6月開跑、可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館鐵道部廳舍推出限時攝影棚拍活動，讓青少年在百年古蹟為青春留下美好見證。（圖：台博館提供）

博物館 畢卡索 社群媒體

上一則

壁畫與塗鴉

下一則

聊齋誌異

延伸閱讀

美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子

美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子
猜猜看／名作與塗鴉 同登博物館

猜猜看／名作與塗鴉 同登博物館
亞洲傳統藝術博物館　9週年籌款活動圓滿成功

亞洲傳統藝術博物館　9週年籌款活動圓滿成功
造型前衛新館耗資4.65億 紐約自然史博物館注活水

造型前衛新館耗資4.65億 紐約自然史博物館注活水

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
吳孟芸∕圖

什麼樣的犧牲才算值得？

2023-06-21 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02

女王的移民路

2023-06-20 02:02
陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼