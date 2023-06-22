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遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

記者葉冠妤／台北22日電
著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）
著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

一名女音樂家20日在個人臉書發表「#metoo」文，指她曾遭古典音樂圈50歲以上的某台灣小提琴國際大師性騷擾。著名小提琴大師林昭亮今天透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。

林昭亮委託律宇國際商務法律事務所代發表聲明，內容表示，關於媒體報導及網路蜚語流傳「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使林昭亮名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，在此嚴正並即時提出澄清。

聲明指出，林昭亮無論於工作或私人社交場合，對於人際之互動，及ME T00運動所追求之平權，向來秉持最大的善意與尊重。然而該等報導與各種捕風捉影式之影射揣測，並藉此良善平權運動之倡議，刻意抹黑或企圖毀滅林昭亮多年來於音樂專業領域投身之奉獻及社會美好價值之戮力，實已對林昭亮聲譽造成無端之傷害，並已嚴重干擾其家人之平靜生活。

聲明表示，為對社會各界之關注有所澄清及導正網路流言之偏頗誤導，特委由律宇國際商務法律事務所代為聲明。如再有任何不實指述，定當遵循必要之程序，以法律維護其名譽及權益。籲請各界勿再轉述不實之報導及發表惡意評論。

著名小提琴大師林昭亮透過律宇國際商務法律事務所發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉...
著名小提琴大師林昭亮透過律宇國際商務法律事務所發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（取材自臉書）

性騷擾 臉書

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