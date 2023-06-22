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「閃電俠」編劇透露媽媽來自台灣 揭角色魅力來源

中央社／台北22日電
「閃電俠」劇照。（取材自IMDb）
「閃電俠」劇照。（取材自IMDb）

電影「閃電俠」（The Flash）編劇克莉絲汀霍德森（Christina Hodson）透露媽媽是台灣人。霍德森認為，閃電俠總善盡責任又富有道德感，會引起觀眾共鳴及喜愛。

「閃電俠」近日公開新花絮，導演安迪馬希堤（Andy Muschietti）跟編劇克莉絲汀霍德森共同分享閃電俠身為英雄的魅力來源。

片中閃電俠第一次速度超越光速返回過去想拯救媽媽，卻引發宇宙危機。安迪馬希堤表示，「我們都想要回到過去，但他不理解這種超能力造成的漣漪；薩德將軍的出現讓故事變得緊湊，我們必須阻止他，因為薩德將軍讓世人命運未卜，將造成巨大災難。」

安迪馬希堤表示，「閃電俠」在大型動作冒險片外殼下描述故事裡純粹的情感核心，是描述孩子與母親的深厚感情，「若少了這種情感基底，是不可能建立出故事中的其他面向。這是我在每部電影裡找尋和看重的元素，我只想拍出這種電影。這個故事具有很美的情感核心，強烈到足以產生一場多面向的冒險。」

霍德森表示，閃電俠獨特是因為他做事總是戰戰兢兢也想改正情況，同時善盡責任又富有道德感，能夠獲得觀眾共鳴。

製片芭芭拉馬希堤（Barbara Muschietti）也說，閃電俠是比較給予觀眾歡樂的角色，擁有速度、力量和正向個性，也經歷很多情感起伏。

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