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台灣布袋戲匈牙利開課 掌中秀魅力

中央社／布達佩斯19日電
中華文化總會與紙風車劇團的「台灣歐趴 文化遶境」巡演造訪匈牙利，除在布達佩斯伊莉莎白廣場上演「哪吒鬧龍宮」戲碼，也現場開課，教導觀眾如何操作布袋戲偶。（中央社）
中華文化總會與紙風車劇團的「台灣歐趴 文化遶境」巡演造訪匈牙利，除在布達佩斯伊莉莎白廣場上演「哪吒鬧龍宮」戲碼，也現場開課，教導觀眾如何操作布袋戲偶。（中央社）

台灣布袋戲匈牙利開課，山宛然劇團團長黃武山與紙風車劇團一起前往匈牙利演出「哪吒鬧龍宮」，在伊莉莎白廣場內現場開課，教導觀眾如何操作布袋戲偶。

中華文化總會與紙風車劇團的「台灣歐趴 文化遶境」巡演至今造訪匈牙利觀光暨貿易博物館（MKVM）、漁人堡及英雄廣場，昨天邁入第3天，選擇到布達佩斯當地人常去的休閒、娛樂景點伊莉莎白廣場內。

匈牙利台灣文化協會促成昨天的演出，會長黃文琦向中央社記者表示，伊莉莎白廣場是布達佩斯市中心，有「布達佩斯之眼」之稱的摩天輪就在旁邊，聚集很多年輕人與觀光客，希望能推廣台灣形象給更多匈牙利人，或甚至觀光客。

在伊莉莎白廣場內演出，除紙風車劇團上演「哪吒鬧龍宮」戲碼，還有體驗畫臉譜、布袋戲教學等系列活動。他們準備「哪吒鬧龍宮」角色造型布袋戲偶及布娃娃布袋戲偶，由黃武山示範教學。

憑藉手指變化讓戲偶動作更為細微生動的技巧，也讓觀眾目不轉睛，拿起布袋戲偶邊看邊學，一面聆聽黃武山介紹台灣布袋戲歷史。

總統、文總會長蔡英文昨天也透過社群平台推特貼出「台灣歐趴 文化遶境」巡演首站活動照片，分享活動讓參與的大人小孩，當地人或是受邀參與的烏克蘭人們，臉上都洋溢笑容。

中華文化總會與紙風車劇團的「台灣歐趴 文化遶境」巡演造訪匈牙利，現場拿出道具龍，...
中華文化總會與紙風車劇團的「台灣歐趴 文化遶境」巡演造訪匈牙利，現場拿出道具龍，讓大小朋友感到新奇。（中央社）

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