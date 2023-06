布拉格劇場設計四年展落幕 台灣團收穫滿滿

布拉格劇場設計四年展台灣館由台灣技術劇場協會主辦,以「稀有之船-台灣The Rare Ship, Taiwan」為主題,展現節能減碳與文化永續。圖為文學家黃春明對台灣魯凱族觀察之作「戰士乾杯」現場演出。(台灣技術劇場協會提供)

四年一度的布拉格劇場 設計展今天落幕,以「稀有之船」為主題的台灣館備受好評,還邀請烏克蘭 等地創作者分享如何捍衛藝術自由,可說收穫滿滿。

駐捷克代表處表示,第15屆布拉格劇場設計四年展(Prague Quadrennial of Performance Design and Space,簡稱PQ)今天圓滿落幕,以「稀有之船—台灣」(Taiwan/The Rare Ship)為主題參展的台灣館獲各界好評,總部設在台灣的OISTAT國際劇場組織順利舉辦全球論壇,台灣劇場相關院校並簽署合作備忘錄,可說收穫滿滿。

布拉格劇場設計展始於1967年,由捷克文化部發起、捷克藝術與劇場協會共同主辦,可說是當今以表演設計和空間為主題歷史最悠久的藝術節,今年活動從6月8日進行到18日。

為呼應本屆主題RARE,由台灣技術劇場協會理事長林璞領軍、曉劇場藝術總監鍾伯淵策劃的台灣館,以台灣、科技、潮水、山林等元素呈現展場視覺,搭配LED螢幕和燈光展現「稀缺之島」意象,並納入赴歐巡演的曉劇場作品「潮來之音」,探討環境變遷、同婚代孕、疫情 後的情感和孤獨等主題。

鍾伯淵表示,聲音是難以呈現、卻也難以忽視的存在,透過聲音擷取,成為影像、燈光變化的元素,連結傳統與科技,展現台灣多元平權的文化能量。

台灣館14日還舉辦台灣日,邀請各國劇場工作者參與,OISTAT國際劇場組織總裁戴博德(Bert Determann)指出,台灣館以簡潔的設計加上傑出的現場演出,既呈現深厚文化底蘊,也突顯台灣獨有的特色。

2006年OISTAT將總部從荷蘭移到台北,今年在PQ舉辦全球論壇,由香港、烏克蘭、喬治亞的劇場設計師分享如何在政治衝突下展示堅強的韌性,捍衛藝術自由。

今年台灣劇場相關院校共有近百位學生參觀PQ;在台灣技術劇場協會的推動下,布拉格表演藝術學院戲劇學院(Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague,簡稱DAMU)並與文化大學藝術學院、台北城市科技大學民生學院、台灣戲曲學院簽署合作備忘錄,未來將在教師和學生交換、學術參訪等領域進行合作。