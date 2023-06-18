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布拉格劇場設計四年展落幕 台灣團收穫滿滿

中央社／柏林18日專電
布拉格劇場設計四年展台灣館由台灣技術劇場協會主辦，以「稀有之船－台灣The Rare Ship, Taiwan」為主題，展現節能減碳與文化永續。圖為文學家黃春明對台灣魯凱族觀察之作「戰士乾杯」現場演出。（台灣技術劇場協會提供）
布拉格劇場設計四年展台灣館由台灣技術劇場協會主辦，以「稀有之船－台灣The Rare Ship, Taiwan」為主題，展現節能減碳與文化永續。圖為文學家黃春明對台灣魯凱族觀察之作「戰士乾杯」現場演出。（台灣技術劇場協會提供）

四年一度的布拉格劇場設計展今天落幕，以「稀有之船」為主題的台灣館備受好評，還邀請烏克蘭等地創作者分享如何捍衛藝術自由，可說收穫滿滿。

駐捷克代表處表示，第15屆布拉格劇場設計四年展（Prague Quadrennial of Performance Design and Space，簡稱PQ）今天圓滿落幕，以「稀有之船—台灣」（Taiwan/The Rare Ship）為主題參展的台灣館獲各界好評，總部設在台灣的OISTAT國際劇場組織順利舉辦全球論壇，台灣劇場相關院校並簽署合作備忘錄，可說收穫滿滿。

布拉格劇場設計展始於1967年，由捷克文化部發起、捷克藝術與劇場協會共同主辦，可說是當今以表演設計和空間為主題歷史最悠久的藝術節，今年活動從6月8日進行到18日。

為呼應本屆主題RARE，由台灣技術劇場協會理事長林璞領軍、曉劇場藝術總監鍾伯淵策劃的台灣館，以台灣、科技、潮水、山林等元素呈現展場視覺，搭配LED螢幕和燈光展現「稀缺之島」意象，並納入赴歐巡演的曉劇場作品「潮來之音」，探討環境變遷、同婚代孕、疫情後的情感和孤獨等主題。

鍾伯淵表示，聲音是難以呈現、卻也難以忽視的存在，透過聲音擷取，成為影像、燈光變化的元素，連結傳統與科技，展現台灣多元平權的文化能量。

台灣館14日還舉辦台灣日，邀請各國劇場工作者參與，OISTAT國際劇場組織總裁戴博德（Bert Determann）指出，台灣館以簡潔的設計加上傑出的現場演出，既呈現深厚文化底蘊，也突顯台灣獨有的特色。

2006年OISTAT將總部從荷蘭移到台北，今年在PQ舉辦全球論壇，由香港、烏克蘭、喬治亞的劇場設計師分享如何在政治衝突下展示堅強的韌性，捍衛藝術自由。

今年台灣劇場相關院校共有近百位學生參觀PQ；在台灣技術劇場協會的推動下，布拉格表演藝術學院戲劇學院（Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague，簡稱DAMU）並與文化大學藝術學院、台北城市科技大學民生學院、台灣戲曲學院簽署合作備忘錄，未來將在教師和學生交換、學術參訪等領域進行合作。

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