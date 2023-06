自碎畫拍出104萬英鎊 班克斯「垃圾桶中的愛」當年嚇壞眾人

英國塗鴉藝術家班克斯(Banksy)拍出104.2萬英鎊的自毀畫作「垃圾桶中的愛」,7月1日將在台北當代藝術館登場。(圖:台北當代藝術館提供)

一幅畫如果遭切碎,命運可能是扔到垃圾桶中。古今中外只有一位畫家的畫作,被切碎後身價還能飆漲20倍,最後拍出104.2萬英鎊(約133.5萬美元)的天價。

這位畫家就是當代藝術界最神祕、也最具話題性的英國塗鴉藝術家班克斯(Banksy)。而這幅切碎還能賣出104.2萬英鎊的畫作「垃圾桶中的愛」。7月1日將在台北當代藝術館(當代館)登場。

2018年,班克斯的「氣球 女孩」在倫敦蘇富比以104萬英鎊成交。落槌後,畫作的一半卻當著眾人面前被畫框內的碎紙機絞為碎條,並改名為「垃圾筒中的愛(Love is in the Bin)」。

此一惡作劇式的「行為藝術」嚇壞拍賣 行中的工作人員與買家,蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭奇克(Alex Branczik)爆出名言:「看來我們剛被『班克斯』了」(It appears we just got Banksy-ed)。標得此畫的藏家,仍決定照原價買下作品。

班克斯這次的「行動藝術」,相繼電視電影 「艾蜜莉在巴黎」、「庫伊拉」引用。這幅史上首幅「自碎畫」三年後重返拍場,拍出新台幣104.2萬英鎊的天價,迄今仍是班克斯最高成交金額之鉅作。

當代館表示,班克斯這種自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現,凸顯了其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題,傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思,憑藉藝術創作傳達個人理念,「人人都可以是班克斯。」