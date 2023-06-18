自碎畫拍出104萬英鎊 班克斯「垃圾桶中的愛」當年嚇壞眾人

英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）拍出104.2萬英鎊的自毀畫作「垃圾桶中的愛」，7月1日將在台北當代藝術館登場。（圖：台北當代藝術館提供）

一幅畫如果遭切碎，命運可能是扔到垃圾桶中。古今中外只有一位畫家的畫作，被切碎後身價還能飆漲20倍，最後拍出104.2萬英鎊（約133.5萬美元）的天價。

這位畫家就是當代藝術界最神祕、也最具話題性的英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）。而這幅切碎還能賣出104.2萬英鎊的畫作「垃圾桶中的愛」。7月1日將在台北當代藝術館（當代館）登場。

2018年，班克斯的「氣球 女孩」在倫敦蘇富比以104萬英鎊成交。落槌後，畫作的一半卻當著眾人面前被畫框內的碎紙機絞為碎條，並改名為「垃圾筒中的愛(Love is in the Bin)」。

此一惡作劇式的「行為藝術」嚇壞拍賣 行中的工作人員與買家，蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭奇克（Alex Branczik）爆出名言：「看來我們剛被『班克斯』了」（It appears we just got Banksy-ed）。標得此畫的藏家，仍決定照原價買下作品。

班克斯這次的「行動藝術」，相繼電視電影 「艾蜜莉在巴黎」、「庫伊拉」引用。這幅史上首幅「自碎畫」三年後重返拍場，拍出新台幣104.2萬英鎊的天價，迄今仍是班克斯最高成交金額之鉅作。

當代館表示，班克斯這種自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現，凸顯了其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題，傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思，憑藉藝術創作傳達個人理念，「人人都可以是班克斯。」