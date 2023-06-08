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曾獲葛萊美 「新世紀音樂鋼琴聖手」喬治溫斯頓癌逝 享壽73歲

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
曾獲葛萊美年度最佳新世紀專輯大獎的美國鋼琴家喬治溫斯頓4日不敵癌症病魔，享壽73歲。（美聯社）
曾獲葛萊美年度最佳新世紀專輯大獎的美國鋼琴家喬治溫斯頓4日不敵癌症病魔，享壽73歲。（美聯社）

曾獲葛萊美年度最佳新世紀專輯大獎的美國鋼琴家喬治溫斯頓（George Winston）不敵癌症病魔，享壽73歲。

美聯社報導，他將爵士樂、古典樂、民謠與其他風格的音樂，融合在諸如「秋季」（Autumn）、「辭冬」（Winter Into Spring）和「十二月」（December）等百萬銷量專輯中，是新世紀音樂的著名鋼琴聖手。

根據喬治溫斯頓官方網站公告，他與癌症搏鬥10年後，已於本月4日撒手人寰。他的發言人也證實這個消息。

網站聲明說：「在治療癌症期間，喬治持續創作和錄製新音樂，他忠於自己對音樂的最大熱情：為現場觀眾演奏，並為『賑濟美國』（Feeding America）募資，以協助打擊全國飢餓危機；此外，他也將每場音樂會的收益捐給當地食物銀行。」

他的最新作品「夜」（Night）於去年發行。

喬治溫斯頓在密西根州哈特（Hart）出生，在蒙大拿州、佛羅里達州和密西西比州長大，深受爵士鋼琴傳奇大師「胖子華勒」（Fats Waller）和美國搖滾樂團「門戶合唱團」（The Doors）等人影響。

喬治溫斯頓一共發行了十多張鋼琴獨奏專輯，並為「這就是美國，查理布朗」（This Is America, Charlie Brown）和「絨毛兔」（The Velveteen Rabbit）等電視迷你劇集創作原聲音樂。

他憑著1995年發行的「森林」（Forest）奪下葛萊美（Grammy）年度最佳新世紀專輯大獎，另以「夜之邊緣：門戶合唱團名曲輯」（Night Divides the Day）於2004年入圍葛萊美最佳當代器樂演奏專輯獎。

癌症 葛萊美 爵士樂

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