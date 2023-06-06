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「法國第一美男」亞蘭德倫 得意珍藏月底登巴黎拍賣

記者孫曼／即時報導
「法國第一美男」亞蘭德倫私人藝術藏珍本月底將於巴黎邦瀚斯CORNETTE DE SAINT CYR登上拍賣。（圖：邦瀚斯提供）
「法國第一美男」亞蘭德倫私人藝術藏珍本月底將於巴黎邦瀚斯CORNETTE DE SAINT CYR登上拍賣。（圖：邦瀚斯提供）

號稱「法國第一美男」演員亞蘭德倫（Alain Delon）在60-80年代，以完美臉蛋、超級電眼、以及壞男孩特質，風靡全歐洲，當時法國歷史上片酬最高的演員。他部份藝術珍藏將於2023年6月22日將在巴黎邦瀚斯（Bonhams Cornette de Saint Cyr）舉辦「藝海縱橫：亞蘭德倫六十年傳奇收藏」拍賣會隆重登場，共呈獻81件藏品，總估價400萬歐元起，涵蓋雕塑義大利文藝復興素描，及法國十九世紀畫作。

「我的人生有兩大成就：一是我的演藝事業，另外就是我的藝術收藏，兩者都令我深感自豪。24歲那年，我在倫敦買下第一幅素描，自此便踏上收藏之路。每當別人問到我的藏品有何相連之處，我都會回答『那就是我！』」亞蘭德倫曾如此說道。

此次上拍焦點包括Raoul Dufy於1906年作創作的「聖阿德雷斯海灘」，估價60萬歐元（約64.2萬美元）起，描繪1860年代起成為知名海濱度假勝地的聖阿德雷斯（Sainte-Adresse），也是莫內（Monet）、Eugène Boudin等許多知名藝術家曾造訪的藝術重鎮。Eugène Delacroix於1825年所繪的「拴在木樁上的阿拉伯馬」與1832年水彩作品「阿拉伯酋長（摩洛哥）」，新立體主義藝術家Albert Gleizes作於1914-15年的「風景」，四件出自Jean-François Millet的作品，包括1850年「巴比松的女孩」、以及炭筆素描「諾曼第女奶農」等。

Albert Gleizes，《風景》，約1914-15年作，估價20萬歐元起。...
Albert Gleizes，《風景》，約1914-15年作，估價20萬歐元起。（圖：邦瀚斯提供）

Jean-François Millet，《巴比松的女孩》，約1850年作，估價...
Jean-François Millet，《巴比松的女孩》，約1850年作，估價20萬歐元起。（圖：邦瀚斯提供）

亞蘭德倫於1950年代末於影壇嶄露頭角，1960至1980年代登上巔峰，代表作包括1960年的「Rocco and his Brothers」、1963年「浩氣蓋山河」、1969年「豔陽光」、1967年「午後七點零七分」、1970年「紅圈」等。他在1984年曾憑「我們的故事」摘下被譽為「法國奧斯卡」的凱撒獎最佳男主角，並曾演出許多影史傳奇導演的名作，包括維斯康堤（Luchino Visconti）、梅維爾（Jean Pierre-Melville）、路易馬盧（Louis Malle）及高達（Jean- Luc Godard）。1991年，亞蘭德倫獲頒法國榮譽軍團勳章（Légion d'Honneur），後更榮膺柏林影展榮譽金熊獎及坎城電影節榮譽金棕櫚獎得主。

Raoul Dufy於1906年作創作的「聖阿德雷斯海灘」，估價60萬歐元起。（...
Raoul Dufy於1906年作創作的「聖阿德雷斯海灘」，估價60萬歐元起。（圖：邦瀚斯提供）
Camille Corot，《熱那亞，亞平寧山脈》，約1834年作，估價約10萬...
Camille Corot，《熱那亞，亞平寧山脈》，約1834年作，估價約10萬歐元起。（圖：邦瀚斯提供）
Jean-François Millet，炭筆素描《諾曼第女奶農》，估價10萬歐...
Jean-François Millet，炭筆素描《諾曼第女奶農》，估價10萬歐元起。（圖：邦瀚斯提供）
法國影壇巨星亞蘭德倫是20世紀銀幕傳奇人物之一，攝於1972年。（圖：邦瀚斯提供...
法國影壇巨星亞蘭德倫是20世紀銀幕傳奇人物之一，攝於1972年。（圖：邦瀚斯提供）

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