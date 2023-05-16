坂本龍一「屍骨未寒」？港媒報導亂用成語惹議

網路媒體「The Culturist 文化者」用「屍骨未寒」形容坂本龍一，引發網友批評。(擷自「文化者」臉書)

日本一代音樂巨匠坂本龍一 在3月因癌症 辭世，享年71歲，6月起在紐約將有一項沉浸式的新型音樂會，觀眾將配戴特殊光學眼鏡，觀看虛擬的坂本龍一鋼琴演出與立體藝術；不過，一家香港文化藝術媒體在報導時卻使用了帶有負面意義的成語「屍骨未寒」，引發議論。

這篇由網路媒體「The Culturist 文化者」報導的標題為「坂本龍一屍骨未寒 六月紐約開演奏會」，內文中也提到：「屍骨未寒的『他』下月便於紐約開演奏會？是，這並非靈異事件。教授肉體離世，但科技讓他精神永存。」

由於「屍骨未寒」通常使用於形容一個人剛去世不久，就發生了違反過世者意願的事，許多網友留言指出這樣的寫法非常不妥當，「你這樣亂用成語，你老師知道嗎？」、「屍骨未寒是代表人剛死不久就做了對逝者不敬的時態詞，你們『文化者』是認真的嗎？」、「這中文造詣讓我開眼界了」。

還有網友留言：「大師屍骨未寒，就被某粉專發文惡搞.....(這樣用好像比較合理)」。

「文化者」臉書粉專在風暴 延燒兩天後，在原文底下回覆一名網友的推文：「謝謝提點，的確用『音韻猶存』更妙。不是出於不敬，而是作者感覺此事來得也太快了，有感而發，編輯日後會更嚴格用詞。謝過。」由於留言中並無承認錯誤或道歉之意，亦沒有修改原文，引發了更多的批評。