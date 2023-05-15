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林布蘭未知肖像畫作200年後面市 拍賣身價近千萬美元

編譯劉忠勇／綜合外電
荷蘭17世紀畫家林布蘭所繪的兩幅極其罕見的肖像畫作，被英國一個家族納為私人收藏200年後，終於重現世人面前。圖為林布蘭《貝雷帽和立領衣自畫像》。（取材自維基百科）
荷蘭17世紀畫家林布蘭所繪的兩幅極其罕見的肖像畫作，被英國一個家族納為私人收藏200年後，終於重現世人面前。圖為林布蘭《貝雷帽和立領衣自畫像》。（取材自維基百科）

荷蘭17世紀畫家林布蘭所繪的兩幅極其罕見的肖像畫作，被英國一個家族納為私人收藏200年後，終於重現世人面前。

佳士得（Christie）專家進行例行估價時發現這兩幅作品，林布蘭的作品在拍賣會上通常可以數百萬美元成交。

佳士得主管Henry Pettifer接受金融時報訪問時表示，他目睹可追溯至1635年一對來自荷蘭萊頓夫婦的肖像畫之前，「還不知道會看到什麼」。他說：「我大膽想像，但更了不得之處在於，這兩幅畫從未被考據過，在林布蘭的文獻中完全不存在」。

這兩幅八吋寬的肖像畫會先在紐約和阿姆斯特丹展出，將於7月6日在倫敦的佳士得展廳拍賣，估計價值為500萬至800萬英鎊。

原收藏家族祖先的身分由佳士得保密，他們是在1824年在佳士得的一場拍賣會上買下這兩幅小型油畫。肖像的人物范德普倫（Jan Willemsz van der Pluym）夫婦是和林布蘭有家族關係。

范德普倫因管道工程致富，當年在萊頓市是顯赫的人物。他的兒子多米尼庫斯娶了林布蘭叔叔的女兒。

Pettifer 表示，流入市場古董藝術品供給極少 ，而市場又很挑剔，但符合條件的品項的需求極大。」佳士德2009年曾以2020萬英鎊的價格賣出一幅雙手叉腰的男性肖像畫，創下林布蘭拍賣的最高紀錄。

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