攝影家潘小俠住院 獨立書店攜出版社伸援手

攝影家潘小俠（中）2022年9月因食道癌開刀住院至今，文化部長史哲（右）日前前往探視。（文化部提供／中央社）

台灣攝影 家潘小俠去年9月因食道癌住院至今，出版社與獨立書店 為此發起號召，邀請讀者以購買書籍協助度過難關，迴響熱烈，出版社庫存已銷售一空。

潘小俠長子潘采辰今天接受中央社訪問表示，很謝謝大家熱心關心父親，「台灣藝術家很不會照顧自己，也希望可以讓大家更了解一位藝術家的作品。」父親病況目前仍在「繼續努力」，但得知書籍庫存售完後也很開心，「在病房內第一次笑了。」

潘小俠在1954年出生，過去為「自立」報系攝影記者，曾獲頒吳三連藝術獎。他深耕紀實攝影，自1980年開始拍攝「蘭嶼記事」，2006年首次集結出版並舉辦展覽，去年更新再版為「蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022」，其他代表作包含「台灣美術家一百年」、「見證二二八」等系列。

獨立書店「左轉有書」8日透過臉書 粉絲專頁發文表示，潘小俠開刀後續症狀相當嚴重，一度進入加護病房。因為擔心潘小俠當前狀況，前衛出版社與左轉有書經過討論，希望貢獻微薄心力，將把「蘭嶼記事」接下來的銷售盈餘交給潘小俠與其家人。

在左轉有書貼文號召後，立即引起大量關注與分享。前衛出版社昨天也透過臉書粉絲專頁貼文表示，目前「蘭嶼記事」庫存已經全數售罄，「小俠老師透過攝影，長年記錄台灣的人情、故事與歷史，為台灣留下了許多寶貴的畫面與歷史瞬間。而我們相信，讀者對作品的實際肯定與收藏，是對創作者最直接、最真誠的支持。」