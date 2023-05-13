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抄襲金庸小說人物 法院判中國作家侵權賠償

中央社台北13日電
「此間的少年」封面。(取自維基百科)
「此間的少年」封面。(取自維基百科)

金庸生前告中國作家江南抄襲其小說人物的「同人作品案」，終於迎來定讞。廣州知識產權法院近日二審判決，認定構成著作權侵權和不正當競爭，判江南賠償人民幣188萬元（約27萬美元）。

綜合廣州日報、羊城晚報今天報導，郭靖、黃蓉、喬峰、令狐沖等60多個金庸筆下的武俠人物，竟出現在江南所著「此間的少年」一書中，成為「汴京大學」大學生。

2015年，金庸發現「此間的少年」描寫人物的名稱均源自他的「射雕英雄傳」、「天龍八部」、「笑傲江湖」、「神雕俠侶」等4部作品，且人物的相互關係、性格特徵及故事情節與其作品實質性相似。

金庸認為，楊治（江南本名）抄襲其作品中的經典人物，在不同環境下量身定做與其作品相似的情節，改編其作品後不標明改編來源，擅自篡改其作品人物形象，侵害了他的改編權、署名權、保護作品完整權等；同時他的作品擁有很高的知名度，楊治盜用上述作品獨創性元素獲利巨大，妨害了他對原創作品的利用，構成不正當競爭。

此外，北京聯合出版公司、北京精典博維公司對小說「此間的少年」存在的侵權情形未盡審查職責，金庸認為應承擔連帶賠償和停止侵權的法律責任。

2015年，金庸向廣州市天河區法院提起訴訟，要求各被告立即停止侵權及不正當競爭的行為，銷毀庫存圖書；公開賠禮道歉，消除影響；楊治賠償經濟損失500萬元（人民幣，下同）及維權所支出的合理費用20萬元，北京聯合出版公司、北京精典博維公司就出版紀念版造成的經濟損失100多萬元承擔連帶責任。

中國此前還沒出現過這種抄襲行為被告，本案因而被稱為「同人作品第一案」。

2018年8月，廣州市天河區法院一審認定「此間的少年」不構成著作權侵權，但構成不正當競爭，判決江南等3名被告停止出版發行並銷毀庫存書籍，向金庸公開賠禮道歉；江南應賠償金庸經濟損失168萬元以及為制止侵權所支付的合理開支20萬元，北京聯合出版公司、北京精典博維公司就其中33萬元承擔連帶責任。

一審判決後，因為三方都不服，向廣州知識權法院提起上訴。二審期間，金庸於2018年10月30日去世，由其遺產執行人繼續訴訟。

據報導，廣州知識產權法院近日對本案作出終審判決，認定構成著作權侵權和不正當競爭，判令「此間的少年」作者立即停止不正當競爭行為，並登報聲明消除影響，賠償經濟損失168萬元及為制止侵權行為的合理開支20萬元；北京聯合出版公司、北京精典博維公司就其中33萬元承擔連帶賠償責任。

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