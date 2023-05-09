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熱血爵士漫畫躍大銀幕 葛萊美獎鋼琴家監修樂曲

中央社／台北9日電
日本漫畫家石塚真一的人氣漫畫作品BLUE GIANT，改編成動畫電影。(取材自IMDb)
日本漫畫家石塚真一的人氣漫畫作品BLUE GIANT，改編成動畫電影。(取材自IMDb)

被譽為「聽得見聲音的漫畫」、日本漫畫家石塚真一的人氣漫畫作品BLUE GIANT，改編成動畫電影，更找來葛萊美獎世界級鋼琴家上原廣美監修樂曲，為這部熱血爵士作品強大獻奏。

BLUE GIANT「藍色巨星」講述以成為世界第一爵士樂手為目標而勤練薩克斯風的宮本大（山田裕貴配音），高中畢業後從仙台來到東京，與高中同學玉田俊二（岡山天音配音）、鋼琴好手澤邊雪祈（間宮祥太朗配音）共同組成樂團JASS，以在日本最好的爵士樂俱樂部表演並改變日本爵士樂風格為目標，盡全力投入在音樂活動之中。

系列漫畫至今累計銷量已突破1100萬冊，並榮獲「漫畫大獎2016」第3名、第20屆日本「文化廳媒體藝術祭漫畫部門大獎」、第62屆小學館漫畫大獎「一般向部門」等多項大獎殊榮。

這次被改編成動畫電影，由日本一線演員「餘命10年」山田裕貴、「東京復仇者」間宮祥太朗、「百花」岡山天音為角色配音。

音樂團隊更是強大，由曾獲葛萊美獎的爵士鋼琴家上原廣美擔任音樂監製，創作片中樂團JASS的3首獨創樂曲與片尾樂曲BLUE GIANT，同時擔任片中所有樂曲的鋼琴演奏。曾就讀美國柏克萊音樂學院的薩克斯風新星馬場智章、人氣樂團millennium parade鼓手石若駿也共同獻奏。

動畫電影BLUE GIANT的製作團隊抱持「要用最大的音量、最棒的音質，將主角演奏的音樂帶給觀眾」的想法，把漫畫影像化。讓原作石塚真一感動表示，在繪製演奏的劇情時，常一邊想著「希望會響起音色」，一邊飛舞著畫筆，「而這份心情終於成為真的會發出聲音的電影…太厲害了」。

石塚真一也大讚強大的音樂製作團隊，「目前為止收到許多表示能從漫畫中聽見聲音的意見，那些都是靠各位讀著豐富的想像而響起的音樂。這次推出電影版，集結了許多強大的團隊成員，打造出超越大家想像的音色。」

電影 日本 爵士樂

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