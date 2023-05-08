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台灣之夜時隔4年 重返紐約中央公園夏日音樂祭

中央社／紐約8日專電
紐約中央公園「夏日舞台」音樂祭時隔4年再現「台灣之夜」，魏如萱、恐龍的皮、DJ賴皮預定7月23日登台獻唱。圖為2019年8月3日上次舉辦景象。（中央社）
紐約中央公園「夏日舞台」音樂祭時隔4年再現「台灣之夜」，魏如萱、恐龍的皮、DJ賴皮預定7月23日登台獻唱。圖為2019年8月3日上次舉辦景象。（中央社）

台灣音浪這個夏日將再襲紐約。時隔4年，台灣之夜重返紐約中央公園夏日音樂祭，魏如萱、恐龍的皮、DJ賴皮預定7月23日登台演出，帶給紐約客原汁原味的台灣音樂。

「夏日舞台」（SummerStage）音樂祭有37年歷史，是紐約市最受喜愛的免費戶外表演活動之一。「台灣之夜」（Taiwanese Waves）在策展人嚴敏推動下，自2016年起連4年參與，讓台灣音樂人登上紐約舞台，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行而中斷。

「台灣之夜」團隊在社群媒體臉書（Facebook）宣告回歸的貼文寫道：「實在太想念中央公園的一年一見，也太想念那些演出間的悸動了。」

今年演唱陣容包括首次在紐約獻唱的金曲歌后魏如萱、戴恐龍頭套表演的流行樂雙人組恐龍的皮、DJ賴皮為推廣夜店放中文歌而成立的派對品牌「國語作業簿」。

貼文解釋今年陣容安排構想：「我們希望在熨平疫情留下的皺摺的同時，也能染上新色，用同樂、歡愉的氛圍，去接受世界不再完全如昔，去迎接後疫情時代欲擒故縱的節奏。」

「夏日舞台」音樂祭每年從6月辦到10月，期間呈現數十場演唱會，台灣是亞洲率先取得官方邀請函登上這個舞台的國家。「台灣之夜」歷屆邀請安溥（張懸）、滅火器、蛋堡、萬芳等音樂人到紐約獻唱，這場夏日音樂饗宴已成僑界年度盛事，但上次舉辦是2019年8月的往事。

嚴敏在COVID-19疫情期間回台發展音樂經紀事業，是「台灣之夜」前幾年在「夏日舞台」音樂祭缺席的原因之一。

COVID-19疫後時期，台美文化交流恢復往日步調，「台灣之夜」順勢捲土重來。這場演唱會預定美東時間7月23日晚間6時在紐約中央公園蘭姆西運動場（Rumsey Playfield）登場，當天下午5時開放民眾免費入場。

疫情 中央公園 恐龍

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