NSO東京演出贏得滿堂彩 安倍昭惠稱讚表演精湛

台灣的國家交響樂團（NSO）8日於東京演出，在音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）率領下，小提琴家林品任、鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團等人登台獻藝。（NSO提供）

台灣國家交響樂 團（NSO）時隔2年到日本 巡演，今晚在東京表演。駐日代表謝長廷、日本已故前首相安倍 晉三夫人安倍昭惠、30多位日本國會議員及秘書代表出席，稱讚表演很精彩。

NSO以「台灣愛樂」（Taiwan Philharmonic）之名立足國際，時隔2年到日本巡演，6日在兵庫縣、今晚在東京歌劇城音樂廳演出。

在音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）率領下，今晚演出是與小提琴家林品任、鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團和八角塔男聲合唱團同台獻藝，帶來德布西（Claude Debussy）「海」、布魯赫（Max Bruch）「蘇格蘭幻想曲」．作品46、金希文「日出台灣」及貝多芬（Ludwig van Beethoven）「合唱幻想曲」等曲目。

駐日代表謝長廷和文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳在音樂會前的NSO傍晚彩排期間現身，為NSO音樂總監準．馬寇爾、表演音樂家、團員加油打氣。

謝長廷表示：「辛苦大家一路巡迴演出、舟車勞頓，NSO與合唱團能在短時間排練演出，真的很不容易，這也讓我覺得真的是台上一分鐘，台下十年功。音樂是國際語言，以音樂進行文化交流則超越了語言，也表達了各種特色。今晚日本國會議員親自出席者有10幾位，加上由秘書代表出席者總計有30幾位，可看出日方對於NSO到來的重視。」

今晚出席的日本國會議員有剛結束訪台之行的自民黨青年局局長鈴木憲和及其夫人、多位跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」成員，還有日本放送協會（NHK）交響樂團代表及讀賣交響樂團代表等，顯示出NSO在亞洲樂團之間的好人緣。

此外，國家表演藝術中心董事長高志尚、前總統李登輝的次女、李登輝基金會董事長李安妮特別從台灣來到東京。李安妮與安倍昭惠坐在一起欣賞音樂會，互動良好。

日本政府今天正式將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病法上的等級由「相當2級」調降為「5級」，等同一般的流行性感冒。

謝長廷對媒體表示，今天是日本疫情正式結束的一天，大家可以放鬆，等於是恢復到平常日常，有NSO到日本演出也正好，大家心情放鬆，好像在慶祝一樣，迎接新的正常生活。

擔任這次日本巡演小提琴獨奏家的林品任對媒體表示，自從他2013年在仙台國際小提琴競賽得獎後，這之間頗頻繁地在日本演出。他很喜歡日本文化，私下也練日文，希望透過音樂來表達他對日本文化的喜愛。

他說，4年前曾承蒙謝長廷協助，與NSO在東京文化會館演出。而4年後，適逢疫情解封之際，大家好不容易能在國際間自由穿梭，因此更珍惜這個機會，希望能發揚台灣文化。

在音樂會中場休息時間，安倍昭惠遇到林品任並稱讚他的小提琴表演精湛。此外，林品任今晚還收到來自仙台國際小提琴競賽事務局人員的贈花，讓他驚喜萬分。

參與此次演出的東京大都會合唱團合唱指導松下耕表示，很榮幸能參與這次「日出台灣」的演出，這首曲子很特別的是用台語演唱，雖然排練時有些語言隔閡，但幸好有台灣人團員指導。

他說，曾表演過台灣音樂家蕭泰然作品，也是他很喜歡的作品，他認為台日對歌曲演唱的熱誠都一樣，覺得很容易去詮釋這個作品。

松下耕還說：「昨天與台灣八角塔男聲合唱團一同排練，良好默契就如同一個團隊，毫無距離。」

NSO明天從東京啟程前往有「玫瑰之都」美譽的廣島縣福山市，接受福山國際音樂季之邀將在福山市文化藝術館進行一系列的音樂會。

福山市的行程是，5月11日至12日由NSO協同指揮吳曜宇攜手小提琴家吉田南呈現精心籌備的3場學生音樂會；5月13日音樂總監準．馬寇爾則將帶領NSO與小提琴家林品任呈現開幕音樂會，特別以小約翰．史特勞斯（Johann Strauss II）「南國玫瑰」圓舞曲，為音樂祭揭開序幕。

5月14日壓軸的閉幕音樂會演出，上半場安排葛令卡（Mikhail Glinka）與拉赫瑪尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）等俄國經典曲目，下半場由身為德布西權威的準．馬寇爾和NSO獻上德布西不朽經典作品「海」，為音樂祭劃下圓滿句點。