中國展覽才開幕突閉館 作品「我們是最後一代」疑觸紅線

藝術家黎薇在深圳展覽的作品《宣言》，用泥土擺成「我們是最後一代，謝謝你」，吸引不少民眾駐足觀看。（取材自推特／＠李老師不是你老師）

中國藝術家黎薇在深圳藝術展「時間的分岔—2023灣區 當代藝術聯展」中展出的作品《宣言》，以泥土擺出「我們是最後一代，謝謝你」，被認為指涉去年上海封城 事件。這項展覽本月4日才開始，但6日就以閉館維修為由突然關閉，外界多認為應與這件作品遭到封禁有關。

「時間的分岔—2023灣區當代藝術聯展」4日在深圳開幕，共有23名藝術家、70餘件作品參展。其中來自北京的藝術家黎薇的作品《宣言》，用泥土擺成「我們是最後一代，謝謝你」，吸引不少民眾駐足欣賞。

這項展覽原定從5月4日開始持續到6月25日，卻突然在6日喊停。展覽承辦單位深圳「燕晗高地404空間」在微信公眾號上稱，場地即日起閉館維修，開放時間另行通知。

網路媒體《香港01》引述策展人徐喬斯在《歷史沒有結局》一文中表示，「黎薇在其無法保存的參展作品裡，寫下『我們是最後一代，謝謝你』的時候，一場無聲的戰役早已打響。相比起80年代的藝術家們所擁有的歷史空間、機遇與熱情，黎薇的話語並不是一種悲觀。」

「我們是最後一代」是去年上海封城期間在中國暴紅的網路金句，源自於當時上海公安 強制要求新冠檢測陰性的民眾進行集中隔離，有上海市民對此堅決回絕「去方艙是違法、越權之事」，遭公安以「不去方艙影響三代」作為威脅，這位上海市民則是大聲告訴公安：「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」。