溥儀生前贈蘇聯翻譯腕錶 估價逾300萬美元

富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

清朝末代皇帝愛新覺羅．溥儀一生大起大落，二次世界大戰後曾遭蘇聯俘虜，軟禁5年後才被引渡回國，他卻也意外和當時翻譯成為好友，回國前還贈與珍藏腕錶給翻譯，該錶如今估價逾300萬美元。

溥儀出生於1906年，年僅3歲就按慈禧太后懿旨，以年號「宣統」登基。1945年日本宣布無條件投降、第二次世界大戰結束後，溥儀決定逃亡，但途中卻被蘇聯紅軍俘虜，先後送入赤塔和伯力兩個收容所。

溥儀被蘇聯俘虜期間，由格爾基．別兒面闊夫（Georgy Permyakov）擔任其翻譯，2人也建立深厚友誼。1950年，溥儀和其他戰犯被引渡回國，據溥儀侄子的回憶錄所述，溥儀在被遣返回國前夕，將他曾佩戴的腕錶贈予翻譯。

富藝斯（Phillips）拍賣 行今天舉行鐘錶及珠寶香港 春季拍賣台北預展記者會，在展出約120件鐘錶及珠寶中，就有溥儀贈與蘇聯翻譯的百達翡麗腕錶。富藝斯表示，該錶估價逾300萬美元。

富藝斯鐘錶部亞洲區主管彭偉時（Thomas Perazzi）今天表示，溥儀在被俘虜時，身上帶了一批自己的珍寶。他贈與蘇聯翻譯的百達翡麗腕錶本身就很有價值，擁有相同配置的腕錶，全世界只有3只，其一現為百達翡麗博物館 藏品，另一只則自1996年由私人藏家購藏。

溥儀被囚5年所寫下的日常雜記、一本皮質封面「論語」、親手題字賦詩的紙扇也將同步於富藝斯香港春季拍賣登場，其日常雜記內容擇錄其閱讀的書籍和雜誌概要，以及中國人的風俗文化和日常生活，「論語」則反映溥儀對儒家思想的尊崇。

富藝斯表示，拍賣藏品中，另外有15幅由溥儀妻子、末代皇后婉容的弟弟郭布羅．潤麒親手繪製的水墨畫。畫中描繪中國鄉村風情，圖文並茂地勾勒中國文化的不同風貌。