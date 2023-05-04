黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼為「天下雜誌」寫了4年專欄，近期因為每篇都遭刪文、修改，而且不事前通知，昨晚爆氣寫下千字文不玩了，經過一夜，天下雜誌剛發文道歉，「天下雜誌自2019年邀請黃子佼先生撰寫off學專欄，長期以來深受好評。唯因天下內部窗口異動，於去年十月之後，專欄文章編輯後，未按內部標準程序，在出刊前與黃子佼先生進行確認與討論，在此致歉。天下內部會針對編輯訓練與流程控管，進行檢討、優化。感謝黃子佼先生四年來在天下雜誌分享其收藏，帶給讀者豐富的視野。」

黃子佼昨晚突然在粉專抗議專欄文字遭刪改，氣到對「天下雜誌」發文，「如果不愛我的文，我就此請辭了，感謝天下雜誌給小弟這個舞台，但脫掉我的衣服，關掉我的麥克風，這舞台讓人心碎。」

黃子佼才是演藝圈的時間管理大師，每天錄影、主持記者會、串活動，回到家還要帶娃、做家事，終於在女兒入睡後把時間留給固定專欄，幾年下來從不為了微薄稿費，而是因為不同媒體有不同受眾，「基於把好事擴散，不要埋在同溫層，我也樂此不疲」，但他也經常無言，專欄的主題經常遭到編輯改寫，標題也被刪動，內文更是大幅刪減，「我寫得很差嗎？還是找不到我嗎？如此大的出版社，我是多麼渺小。」

影片來源：聯合影音網

他情緒寫下千字文發洩心中不滿，「如果是紙本印出，被大幅刪減我懂，但至少也該告知，或直接告訴字數，我自己辦過雜誌，面對我麾下寫手，我當然也刪過文，我當然也改過標，為了版面更好看， 為了字數的統一。」，他還說，「網路版你放400個字，跟放4000字，其實真的沒差耶，想到我趁女兒睡，一字一字敲出來，卻被刪的不費力，我真的要抗議！」

他真的氣壞了，還寫道，「然後我真的不敢，對照過去19篇，我可能會高血壓 ，彷彿寫給鬼看的，我決定每篇原文，全部放在留言區，但我不會退稿費。至今全部20篇，我會捐所有稿費，當作沒走這一遭，另懇求天下雜誌，下架不完整專欄，拜託拜託拜託了，咱們好聚好散吧， 祝福您文思泉湧。」

黃子佼與天下雜誌合作4年因此分手，看來已成定局。