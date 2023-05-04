致敬1990年代超模凱特摩絲 這時尚季刊彷彿「女神剪貼簿」

Matthieu Blazy表示，凱特摩絲是他第一個在Google中搜尋的人物，這本品牌季刊是對其致敬，也定義了他個人的成長軌跡。（圖：Bottega Veneta提供）

每個人小時多少都有這種經驗：喜歡的偶像，成為影響前半生的重要繆思，但只有極少數人可以在長大後跟心中的女神或天王合作，重點是：偶像還能維持超過15年以上的絕佳狀態，而這一次，這個夢想實現了，這位女神正是1990年代的超模：凱特 摩絲（Kate Moss）。

凱特摩絲不僅是1990年代崛起超模，至今仍活躍在伸展台上、堪稱超模典範。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta的創意總監Matthieu Blazy從青少年時期就對超模凱特摩絲情有獨鍾、視其為靈感謬絲，事實上，Matthieu Blazy確實蒐藏有大量的凱特摩絲平面視覺與文獻資料，而現在：他剛將其實踐為一本宛如「剪貼簿」般的專刊、向女神致敬。

一套三冊的Bottega Veneta季刊，還原了品牌創意總監對凱特摩絲的熱愛與靈感來源。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy蒐藏有大量凱特摩絲平面視覺與文獻資料，並化為品牌春夏專刊、向女神致敬。（圖：Bottega Veneta提供）

以三本雜誌組合而成的Bottega Veneta春夏季刊，其中兩本是以義大利 建築名家Gaetano Pesce為Bottega Veneta所創作的作品、以及尚曾曝光的內容，第三本則展現了Matthieu Blazy對凱特摩絲的崇拜，無論是服裝、神情、走秀的風采，都讓人宛如回到二、三十年前。

Matthieu Blazy並為此表示，凱特摩絲是她第一個在Google中搜尋的人物，他並將照片列印、貼在牆上，「如果我正在進行我的『Kate Moss』，就代表我正在收集照片，這個習慣也變成了一種教育 學習的過程。她是我的第一個偶像，這本品牌季刊除了是對她的致敬外，也定義了我成長的軌跡」。

專刊將為少量印製、並未公開販售，可逕行前往Bottega Veneta專賣店翻閱、試讀。