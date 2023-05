12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

民眾前往藝文展區看展、欣賞藝術作品時,不碰觸作品是基本的禮節。然而日前有一名美術系男大生參觀展覽時,把一根貼在牆壁上的香蕉取下吃掉,再把香蕉皮貼回牆上,引發熱議。

根據媒體報導,義大利 藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上,創作出名為「丑角」(Comedian)的藝術作品,當時以12萬美金賣給一名法國籍收藏家,獲封「史上最貴水果」。不過這件作品近期在南韓 展出時,卻被一名首爾大學美術系盧姓學生當場吃掉,原因是「沒吃早餐肚子餓」,讓現場民眾相當傻眼。

2019年卡特蘭在美國邁阿密的一間雜貨店購入一根香蕉,並於當地巴塞爾藝術展上,用一條銀色的封箱膠帶將香蕉貼在展場牆上,最終以高價賣出3件,尤其第三件還被哄抬至15萬美元。卡特蘭表示,「丑角」的創作動機是為諷刺當代藝術界,讓外界反思「一根爛香蕉還能成為藝術品嗎」?

事發後,盧姓學生受訪指出,他認為卡特蘭是一位叛逆搞怪的藝術家,所以自己也想以惡搞的方式來對待這件藝術作品。美術館 館方表示不會對盧姓學生索賠,且已經立即換上一根新鮮香蕉,也認為此舉並不會削弱藝術品的完整性,因為香蕉本來就容易變質,基本上館方每隔兩三天就會換上一根新鮮香蕉,同時「丑角」的作品證書也載明可以「隨時更換香蕉」。

事實上,這並非「丑角」第一次被吃掉,早在2019年12月首次展出時,就被來自紐約的行動藝術家達圖納(David Datuna)當場拿下來吃掉,原因也是「肚子餓了」。

'So it’s not like, again, vandalism. It was art performance from me. And absolutely, I’m not sorry,' David Datuna said after eating a banana used in an artwork which had sold for $120,000 https://t.co/1lCxBNT47m pic.twitter.com/1QD2dZhqON