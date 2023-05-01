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魯千千追求音樂理想 隻身勇闖紐約爵士樂壇

中央社／台北1日電
葛萊美獎官網網站公布「值得關注的十名新興爵士樂藝術家」，旅美打擊樂家魯千千是唯一上榜的台灣音樂家。（中央社／魯千千提供）
葛萊美獎官網網站公布「值得關注的十名新興爵士樂藝術家」，旅美打擊樂家魯千千是唯一上榜的台灣音樂家。（中央社／魯千千提供）

台灣旅美打擊樂家魯千千隻身闖蕩紐約，從演奏古典樂到全然投入爵士樂，這也是魯千千人生蛻變過程；魯千千現在組團巡演、發片，創作上聚焦女性議題，要為女性堅韌與勇敢發聲。

魯千千接受中央社記者專訪時表示，從古典擊樂要轉行，一開始根本不知道爵士是什麼，「每天一大早到琴房練琴十小時，拍子就是數不出來」；但即使受挫，魯千千說她這對眼睛只看想要做的事情，「完全沒有在怕，我現在還是很感謝當時的自己所做的決定」。

紐約的爵士樂界最多是黑人男性，再來是黑人女性，白人男生很少，一個亞洲女性要在美國闖蕩已經不易，還要理解爵士的文化面，魯千千從做中學，「很多音樂人知道我不是花瓶，就幫我介紹」；直到被知名爵士小號手傑瑞米．佩爾特（Jeremy Pelt）挖掘，進而合作多張專輯與世界巡演，逐漸打開知名度。

2019年魯千千創團Chien Chien Lu Quartet，沒多久就遇到疫情，魯千千靠鋼琴撐過，「這得感謝台灣的音樂教育，每個人都要會彈鋼琴，我就去朋友的音樂教室教小朋友，後來那朋友因為簽證問題卡住，我就教了好一段時間，生活不致匱乏。」

魯千千也感謝朱宗慶老師的支持，「組團這些年，我發現怎麼規劃音樂會，怎麼準備樂器，這些過程我早就在朱團學會」；現在魯千千每天中午之前先創作或練琴，下午開始約人見面工作，或是去博物館美術館汲取靈感，晚上參加各種音樂會，看紀錄片，讓自己保有各種靈感與動能，持續前往下一站。

魯千千2020年發行首張個人專輯「行」（The Path），持續18周在全美爵士樂專輯排名前20名，也入圍台灣金曲獎三項提名；今年年初發行與貝斯手李奇．古德斯（Richie Goods）合作專輯「繫」（Connected），反應熱烈，也展開歐巡。

很多音樂家已經不覺得要發行專輯，但魯千千不這麼想，一則樂迷有專輯可以來簽名，可以說說話，「二來，當我試了新的東西，樂迷說喜歡，我就知道我自己是不是ok，越多人給回饋，我就比較不會自我懷疑。」今年年底魯千千也將發行第二張個人專輯「內建系統」（Built-in System），持續朝夢想前進。

爵士樂 黑人 提名

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