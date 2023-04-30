葛萊美獎關注10大爵士樂新秀 台灣擊樂家魯千千上榜

葛萊美獎官網網站公布「值得關注的十名新興爵士樂藝術家」，旅美打擊樂家魯千千是唯一上榜的台灣音樂家。（中央社／魯千千提供）

葛萊美 獎官網網站公布「值得關注的十名新興爵士樂 藝術家」，旅美打擊樂家魯千千(Chien Chien Lu)是唯一上榜的台灣音樂家，魯千千表示，她不曾夢想有這樣一天，「這是我此生至今離葛萊美獎最近的一次。」

魯千千接受中央社記者專訪時指出，很驚訝自己被點名是2023十大爵士新秀之一，「本來以為葛萊美是我下輩子的事。」

魯千千從古典樂出身，現在投身爵士鐵琴演奏，她說，「我知道亞洲人如果只有技巧好，美國樂壇不會肯定你，因為沒有特色。」跌跌撞撞，最「東方不敗」的招式，就是「做自己」。

魯千千「繫」爵士六重奏。(圖：高雄市文化局提供)

葛萊美獎網站上表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 的封鎖，對於爵士樂的打擊及影響非常大，「但這10名年輕爵士樂新秀奮勇前進並繼續演奏，而且比以往任何時候都更有想像力和力量。」

網站上也盛讚魯千千在疫情期間遠距錄製了「水」、「擁抱現在」和「總有一天我們都會自由」等單曲，「音樂裡充滿了友情和愛」。

魯千千從小學習打擊樂，畢業於北藝大管絃與擊樂研究所，曾在朱宗慶打擊樂團2團演出超過百場，但她生性熱愛自由，2015年決定赴美到費城攻讀爵士演奏碩士，2017年畢業後搬到紐約發展，2019年組團開始巡演至今，也以「行」專輯入圍過台灣金曲獎3項提名，走出一條自己的爵士擊樂之路。

來源：Chien Chien Lu

魯千千即將帶著她的六重奏回到台灣，參加台灣國際打擊樂節，「過去我說我想說的話，現在我更有自信說出我需要說的話。」魯千千擊樂六重奏5月20日在桃園展演中心展演廳，21日在台北國家音樂廳，26日在高雄大東文化藝術中心演藝廳，27日在台中國家歌劇院大劇院演出。