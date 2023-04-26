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「鬼地方」作者陳思宏 登洛時書展分享「台灣的聲音」

中央社／ 洛杉磯25日電
台灣作家陳思宏（右）帶著小說作品「鬼地方」英譯本22、23日在洛杉磯時報書展台灣書院的攤位上與讀者見面。（中央社）
台灣作家陳思宏（右）帶著小說作品「鬼地方」英譯本22、23日在洛杉磯時報書展台灣書院的攤位上與讀者見面。（中央社）

全美規模最大的洛杉磯時報書展上周末舉行，旅德台灣作家陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受好評，他參與巡迴講座，成為第一位受邀對談的台灣作家，分享作品之外也介紹台灣。

出身彰化永靖、旅居德國的作家陳思宏近日訪問加州，一連5天出席當地多場文學講座。4月22日他在南加州大學（USC）演講廳，與多名美國作家同台與讀者對談。

首次登上洛杉磯時報書展的舞台，陳思宏接受媒體訪問時說「好好玩」，很高興能在台上分享「台灣的聲音」。

「鬼地方」融合陳思宏的生活經驗和看似荒誕的小說情節，講述主角因故從德國柏林回鄉後，面對家庭成員的情感。他指出，雖然小說背景是家鄉永靖，這是一個甚至很多台灣人也不知道的地方，但他相信自己的故事夠好，能跨越國界和族群，吸引讀者進入他筆下的世界。

陳思宏穿著黃色花襯衫，在台上分享作品外，也藉機介紹台灣文化，好故事獲得不少共鳴。這本「鬼地方」英譯版在書展的攤位上一疊20幾本，2天之內銷售一空。

洛杉磯時報書展（Los Angeles Times Festival of Books）以南加大校園為場地，2天吸引人潮超過15萬人。陳思宏第一次參與，最享受愛書氣氛充滿校園各個角落。

他說：「我們在台灣，一天到晚擔心沒人買書。在這裡我看到好多人買書、看書、討論書，一些明星作家的座談場次，排隊人潮好像搖滾演唱會一樣。」

除了上台介紹作品給新讀者，陳思宏在台灣書院的攤位上，為不少慕名而來的書迷簽書、聊天。排在第一個的讀者吳珮綺，遠從舊金山而來。

吳珮綺說，她看了「鬼地方」5遍，每一次都深受陳思宏筆下的場景觸動，特別是他描寫風和鬼魂的那一段。

另一位重度書迷是在美國航空公司擔任工程師的楊采軒。她看過陳思宏的每一本作品，最喜歡陳思宏的文筆，經常讓她想念台灣。

楊采軒與陳思宏見面時，兩人都很驚喜。陳思宏去年在紐約出席文學講座，楊采軒與先生當時就曾經到場，現在橫跨一整個美國，作者與讀者又見面了。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源說，陳思宏「鬼地方」英譯版從去年10月剛發行就進入紐約時報書單，這次作者又獲選為洛杉磯時報書展作家座談，受美國讀者歡迎之外，也藉此機會介紹台灣。

來自舊金山的吳珮綺非常喜愛小說「鬼地方」，專程來到洛杉磯時報書展，與作者陳思宏見...
來自舊金山的吳珮綺非常喜愛小說「鬼地方」，專程來到洛杉磯時報書展，與作者陳思宏見面合影。（中央社）

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