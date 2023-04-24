台灣愛樂芝加哥巡演 旅美台人溫暖促成夢想成真

台灣愛樂赴芝加哥巡演，鋼琴家周曉彤親自打掃學生琴房，空出來當作團員休息室，希望台灣愛樂團員在芝加哥感到賓至如歸。（中央社）

台灣愛樂美東時間23日舉行美東巡演最後一場音樂會，爆滿觀眾齊聚溫茲音樂廳聆賞台灣之音。這次巡演全由旅美芝加哥 台僑合作促成，僑務委員邱垂洸表示，芝加哥很冷，但愛台灣的心要熱。

以台灣愛樂之名出訪，NSO國家交響樂 團執行長郭玟岑接受媒體訪問時表示，很感謝芝加哥台灣之友會的協助，她在2019年接到僑務委員邱垂洸打來的越洋電話，希望樂團可以去芝加哥演奏，「我深怕是惡作劇，一次去美國開交響樂團年會的機會，我繞去芝加哥與邱大哥碰面，開始第一步溝通。」

交響樂團出訪一是經費、二是場地，郭玟岑在紐約林肯中心與華盛頓甘迺迪中心行程確定後，與邱垂洸再一次碰面，確定相關售票與募款由芝加哥台灣之友會負責，駐芝加哥台北經濟文化辦事處也允諾協助，這讓郭玟岑與團隊吃下一顆定心丸。

演出場地則是考量音響效果與治安安全，在北中大學（North Central College）音樂系主任周曉彤協調之下，選定溫茲音樂廳（Wentz Concert Hall）演出。溫茲音樂廳開幕於2008年，是個中型音樂廳，座位617席，開幕時由芝加哥交響樂團演出，包括大提琴家馬友友等知名音樂家也都曾經在這裡演出。

邱垂洸表示，他一直很希望可以邀請台灣愛樂到芝加哥來演出，讓台灣的交響樂團可以傳遞台灣音樂文化，讓芝加哥的台灣同胞有不同的藝文體驗，「僑界大家都很幫忙，募款速度比預期更快達標，票券也在一個月前就已經售罄，今天演出還加開了合唱席，大家都非常感動。」

「能夠順利巡演，都是要感謝很多人的幫忙。」郭玟岑說，溫茲音樂廳是旅美指揮陳美安的推薦，沒想到可能演出檔期已經被當地合唱團租走，就在煩惱之際，好友鋼琴家周曉彤正好在北中大學音樂系擔任系主任，為了讓台灣愛樂成行，周曉彤幫忙協調場地，這才底定。

郭玟岑表示，溫茲音樂廳休息室不多，但為了台灣愛樂要來演出，周曉彤空出學生練琴琴房當作團員休息室，前一晚還自己一間間親自打掃，「學生有時候不那麼勤快，週六也沒有打掃人員，她希望可以讓團員感覺舒適，這也讓我們很感動。」

這次台灣愛樂美東巡演偶有傷兵插曲，有團員得皰疹、有人牙齦腫脹、有團員連兩次跌倒，還有團員因換氣不順導致昏倒，吐後臉色發白，幸有隨團醫生直接急救，沒有大礙，團員仍上舞台敬業演出。