曼谷藝術圈台灣展品能見度漸高 幕後推手是她

來自台灣的鄭紹敏2016年進入曼谷河城藝術中心擔任董事總經理，她的目標在於把生活和美學的教育帶進每個人的日常生活中。（中央社）

近年來在曼谷河城藝術中心經常可看到來自台灣的藝術展品，其中包括故宮的新媒體藝術，幕後重要推手鄭紹敏憑藉著敏銳的美學感觸和對台灣的深厚情感，努力推廣台灣人文藝術之美。

曼谷河城藝術中心（River City Bangkok）位於曼谷老城區，近年來成為曼谷藝術圈一道不可或缺的風景，這裡經常有各種型態的展覽，更是泰國 新銳藝術家展出作品的重要場域。

台灣藝術家或展品多次現身河城藝術中心，2018年展出國立故宮博物院的「清明上河圖—故宮新媒體藝術展」；2019年台北明星咖啡館第三代、天才畫家李柏毅舉行個展；2022年台中市政府文化局在此主辦大墩美展，是大墩美展COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後首度出國開展。

這些展覽讓泰國人以及各國旅人更能領略台灣藝術之美，其中重要推手非河城藝術中心董事總經理鄭紹敏莫屬。

來自台灣的鄭紹敏曾赴美國留學，1989年在美國大學畢業後，在父親期望下來到泰國幫忙家裡事業，開啟鄭紹敏在泰國30多年的事業。

主修市場行銷的她2012年因緣際會受邀到泰國馬奚杜大學（Mahidol University）音樂學院擔任副院長，負責推廣音樂活動，接著2016年受邀進入河城藝術中心，對生活周遭充滿敏銳感受的鄭紹敏在河城藝術中心的目標是把藝術帶進一般人的日常生活。

鄭紹敏認為，生活和美學教育要從日常生活中培養，因此河城藝術中心有很多免費的畫展 ，每個月還有一次免費音樂會。「生活的藝術是可以培養的，但很多人不知道，你看外面風吹來葉子飄來飄去，很美吧，這就是藝術，這就是奢華，奢華和錢沒有關係，我想推動的是一種生活態度。」

河城藝術中心這樣長年推動藝術活動，慢慢看到民眾的迴響，鄭紹敏很高興現在河城藝術中心經常看到青年或年輕夫妻帶著小孩甚至三代同堂來看畫展與聽音樂會。

除了對藝術的熱愛，對台灣充滿熱情的鄭紹敏也希望把台灣之美帶到泰國。鄭紹敏12歲就被父母親送到美國留學，小留學生的生活並不輕鬆，不但要面對陌生的環境和陌生的語言，更要維持原本的中文程度。

她父親為了不讓鄭家兄妹忘本，經常買讀者文摘、講義還有瓊瑤和林語堂的作品寄到美國，類型非常多樣。他特別買了傳真機，要求鄭紹敏每週用中文寫家書傳真回台灣，他用紅筆改錯字後再傳真回美國。

但也因為父親嚴格要求，鄭紹敏的中文始終維持一定的程度，更讓她對台灣有一份深厚的感情。

當鄭紹敏踏進河城藝術中心時，就覺得這場地非常適合展出清明上河圖，出任董事總經理後，為了爭取故宮來泰國展出，她帶著集團總裁一起到台北拜訪故宮院長，在多方協助下，清明上河圖以新媒體的藝術形式在曼谷展出，吸引許多民眾造訪。