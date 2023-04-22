瑞典博物館展出賽德克族文化 體現原民自主文化權

由賽德克族人親口闡述賽德克族的故事，We are Seediq展覽尊重原住民族文化自主權。（瑞典民族誌博物館提供）

瑞典 世界文化博物館 群的民族誌博物館展出台灣賽德克族文化，名為We are Seediq的展覽於22日開幕，並由賽德克族人自主對展覽中的文物作出詮釋。

透過歐盟「守護計畫」（Taking Care Project），瑞典民族誌博物館將館藏中的賽德克族百年文物活化，與台灣賽德克族人建立聯繫，共同研究，並由賽德克族人自主對展覽中的文物作出詮釋，成果將於瑞典斯德哥爾摩民族誌博物館中展出。

「守護計畫」是歐盟贊助全球文化保存的計畫，主要在探索民族收藏品與當前環境危機及人類之間的影響，並探討過往歷史與殖民主義所產生的影響。

瑞典民族誌博物館在此計畫的贊助下，進行活化館藏並與原屬民族建立聯繫，和館藏來源民族進行對等合作，串起與賽德克族民族議會、靜宜大學等各方攜手研究，以回歸賽德克族對其原有文物的詮釋、運用等自主權。

駐瑞典代表處21日為前原民會主委、也是賽德克族民族議會召集人瓦歷斯．貝林率領的台灣賽德克族文物調查研究團舉行歡迎茶會，引薦賽德克族文化給瑞典政界及學術界。

駐瑞典代表谷瑞生在茶會中表示，台灣在歷史長河中是由包括史前人類、原住民 ，荷蘭及西班牙等歐洲殖民，以及一波又一波漢人先後移居之下組成的社會，創造出今日豐富璀璨的多元文化。

他說，We are Seediq亦為We are the World（世界一家），台灣要持續擁抱世界，也要讓世界進入台灣。

賽德克代表團團長瓦歷斯•貝林表示，賽德克（Seediq）在族語中原意就是「人」，We are Seediq展覽不是狹隘的單一部落的展覽，而是恢宏的人類歷史的展覽。

他特別感謝瑞典世界文化博物館群（Museums of World Culture）高度尊重文物所屬來源民族，讓族人能近身研究並擁有文物的詮釋、運用等自主文化權，這對國內博物館界產生極大啟發。

與會的瑞典國會議員奧倫（Peter Ollen）盛讚台灣多元文化及政府與學界保存原住民族文化的努力，希望台瑞能在文化上更進一步合作。

曾留學台灣專攻賽德克語言的學者、瑞典隆德大學（Lund University）語言與文學中心（Center of Languages and Literature）副教授何俊達（Prof. Arthur Holmer）也受邀透過視訊參與歡迎會。

他以流利的賽德克語與代表團簡介其研究族語文化歷程，並介紹他領導的台灣原住民研究團隊日益壯大。他認同谷瑞生所言，表示世界第二大語系南島語系的發祥地就是台灣，台灣是保存南島語言最完整的地方。

去年2月台灣賽德克族文物調查研究團至瑞典民族誌博物館考察該館收藏，從1907年至1909年期間來自賽德克族的上百件文物，其中包括紡織品、生活器具、狩獵用具等，並做紀錄帶回台灣到各個部落請族內耆老進行辨識與解釋。

上述計畫今年進行到第三階段，賽德克族人到瑞典進行實體文物展、體驗工作坊、歌舞互動、雙語導覽、文化交流座談、跨原住民族交流，預計未來將與荷蘭等其他歐洲國家博物館接洽，拓展守護計畫的範圍，連結更多流落在外的珍貴文物與賽德克族的歷史。