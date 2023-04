瑞典博物館展出賽德克族文化 體現原民自主文化權

由賽德克族人親口闡述賽德克族的故事,We are Seediq展覽尊重原住民族文化自主權。(瑞典民族誌博物館提供)

瑞典 世界文化博物館 群的民族誌博物館展出台灣賽德克族文化,名為We are Seediq的展覽於22日開幕,並由賽德克族人自主對展覽中的文物作出詮釋。

透過歐盟「守護計畫」(Taking Care Project),瑞典民族誌博物館將館藏中的賽德克族百年文物活化,與台灣賽德克族人建立聯繫,共同研究,並由賽德克族人自主對展覽中的文物作出詮釋,成果將於瑞典斯德哥爾摩民族誌博物館中展出。

「守護計畫」是歐盟贊助全球文化保存的計畫,主要在探索民族收藏品與當前環境危機及人類之間的影響,並探討過往歷史與殖民主義所產生的影響。

瑞典民族誌博物館在此計畫的贊助下,進行活化館藏並與原屬民族建立聯繫,和館藏來源民族進行對等合作,串起與賽德克族民族議會、靜宜大學等各方攜手研究,以回歸賽德克族對其原有文物的詮釋、運用等自主權。

駐瑞典代表處21日為前原民會主委、也是賽德克族民族議會召集人瓦歷斯.貝林率領的台灣賽德克族文物調查研究團舉行歡迎茶會,引薦賽德克族文化給瑞典政界及學術界。

駐瑞典代表谷瑞生在茶會中表示,台灣在歷史長河中是由包括史前人類、原住民 ,荷蘭及西班牙等歐洲殖民,以及一波又一波漢人先後移居之下組成的社會,創造出今日豐富璀璨的多元文化。

他說,We are Seediq亦為We are the World(世界一家),台灣要持續擁抱世界,也要讓世界進入台灣。

賽德克代表團團長瓦歷斯•貝林表示,賽德克(Seediq)在族語中原意就是「人」,We are Seediq展覽不是狹隘的單一部落的展覽,而是恢宏的人類歷史的展覽。

他特別感謝瑞典世界文化博物館群(Museums of World Culture)高度尊重文物所屬來源民族,讓族人能近身研究並擁有文物的詮釋、運用等自主文化權,這對國內博物館界產生極大啟發。

與會的瑞典國會議員奧倫(Peter Ollen)盛讚台灣多元文化及政府與學界保存原住民族文化的努力,希望台瑞能在文化上更進一步合作。

曾留學台灣專攻賽德克語言的學者、瑞典隆德大學(Lund University)語言與文學中心(Center of Languages and Literature)副教授何俊達(Prof. Arthur Holmer)也受邀透過視訊參與歡迎會。

他以流利的賽德克語與代表團簡介其研究族語文化歷程,並介紹他領導的台灣原住民研究團隊日益壯大。他認同谷瑞生所言,表示世界第二大語系南島語系的發祥地就是台灣,台灣是保存南島語言最完整的地方。

去年2月台灣賽德克族文物調查研究團至瑞典民族誌博物館考察該館收藏,從1907年至1909年期間來自賽德克族的上百件文物,其中包括紡織品、生活器具、狩獵用具等,並做紀錄帶回台灣到各個部落請族內耆老進行辨識與解釋。

上述計畫今年進行到第三階段,賽德克族人到瑞典進行實體文物展、體驗工作坊、歌舞互動、雙語導覽、文化交流座談、跨原住民族交流,預計未來將與荷蘭等其他歐洲國家博物館接洽,拓展守護計畫的範圍,連結更多流落在外的珍貴文物與賽德克族的歷史。