睡美人也有生理期 改編童話推廣月經知識

台灣教育部在國家圖書館推出「關於月經的點點滴滴特展」，提供「王子脫魯記」繪本供民眾索取，透過人們耳熟能詳的角色介紹月經。(中央社)

睡美人在漫長的沉睡中，經血仍會不停流出；花木蘭 代父從軍，因營養失調而沒有月經。台灣教育部 發表繪本「王子脫魯記」，改編多個童話故事，讓親子透過耳熟能詳的角色，瞭解各種月經知識。

去年8月台灣教育部將「玫瑰少年」葉永鋕去世的4月20日，定為「性別平等教育日」，今天在國家圖書館舉辦紀念活動，推出「關於月經的點點滴滴特展」，邀請民眾一同關注性別平等、月經平權等議題。

為了讓年紀較小的幼童，也能預先瞭解月經議題，教育部製作繪本「王子脫魯記」，將多個童話故事角色串聯在一起，並透過可愛的畫風和補充文字，融入月經週期、經血處理、生理用品等知識。

故事中的王子在旅行中，一路上遇到許多公主，對許多事情感到好奇和不解，其實背後都與月經有關。例如「灰姑娘」沒到午夜就急忙離開舞會，不是怕魔法消失，而是急著去更換衛生棉；「睡美人」雖然沉睡不醒，但在合適的營養照顧下，經血還是會定期流出，使床鋪沾染層層血漬。

代父從軍的「花木蘭」，一直沒被人發現真實性別，其中一項原因是因軍中壓力大和營養不良，導致月經停擺；「湖中女神」經常下水，因此以月亮杯代替衛生棉；而「賣火柴的小女孩」貧窮的原因，可能是一輩子要用超過1.2萬片衛生棉。

故事的最後，王子為了給女性們更多協助，決定放棄王位，成為一名婦產科醫師。而繪本的封底也提到，許多人認為月經與男性無關，甚至人們只看過衛生棉廣告，還以為經血是藍色的。

台教育部新聞工作小組執秘陳佩瑩表示，繪本是從2019年社群媒體 推出的內容改編、集結成冊，今天起配合在8個館所共同展出的「關於月經的點點滴滴」特展 ，提供民眾索取。

陳佩瑩表示，當初發想時，發現無論是電視連續劇，還是童書裡的公主，都很少提到月經，「王子脫魯記」藉由大家熟悉的角色，希望不分年齡、性別的人，都能以更貼近的方式瞭解月經議題，進而尊重彼此，避免歧視發生。

台教育部長潘文忠今天在紀念活動中表示，為了落實校園性別平等，今年8月起，將於全國各級學校提供免費生理用品，支持不利處境的學生。他並期許透過月經平權教育，讓更多師生可以坦率地認識、討論月經。