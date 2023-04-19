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紀錄片「蔡明亮的電影夢」奪紐約電視電影節銅獎

中央社／台北19日電
導演蔡明亮。（本報系資料照片）
導演蔡明亮。（本報系資料照片）

紐約電視電影節（New York Festivals TV & Film Awards））18日揭曉得獎名單，TaiwanPlus自製迷你紀錄片「蔡明亮的電影夢」榮獲紀錄片類銅獎，蔡明亮開心表示與有榮焉。

「蔡明亮的電影夢」（The Pursuit of a Cinematic Dream: Tsai Ming-Liang）在短短15分鐘內，呈現導演蔡明亮的創作靈感來源及成為導演的心路歷程，作品繼在美國奧勒岡紀錄片影展獲「最佳國際導演獎」後，再次受到國際影展青睞。

蔡明亮透過TaiwanPlus分享，「我通常不太敢看自己被拍的樣子，但節目團隊相當用心，期間多次找我訪談拍攝，也與我的製片王雲霖密切溝通，整理出許多久遠的珍貴影像素材。聽到影片得獎，我也覺得很開心。」

蔡明亮透露，「TaiwanPlus一直有在邀請我進一步合作新案子，我也希望今年有機會一起拍點東西。」

對於本次奪下銅獎，讓紀錄片導演黃靖閔直呼，「這是一趟神奇的旅程，也是一場及時雨。」她開心表示，「透過蔡明亮導演也讓我重新回望了多年的影像歷程。謝謝評審團對我們團隊的肯定，謝謝蔡導，讓我們有幸記錄下那段簡單卻深邃的時刻。」

「蔡明亮的電影夢」可透過TaiwanPlus官網及YouTube頻道TaiwanPlus Docs免費收看。另外TaiwanPlus也獨家上映蔡明亮的「青少年哪吒」、「愛情萬歲」、「河流」等3部經典作。

導演 電影 影展

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