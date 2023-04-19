3隻不同暴龍骨頭組成 6700萬年歷史「暴龍骨架」610萬元拍出

一具名為「Trinity」、由3隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元的價格售出。（Getty Images）

一具名為「Trinity」、由3隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣 會上以610萬美元的價格售出。

衛報報導，Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州 出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。

據悉，這具骨架估計有6500萬到6700萬年的歷史，且是由一位匿名的美國人掛牌出售，最終由一名歐洲現代藝術和恐龍 文物私人收藏家買下。

負責拍賣的科勒（Cyril Koller）表示「這是歐洲第1次、也是全球第3次拍賣一具品質卓越的暴龍骨架，這是場精采的拍賣，因為我們先在蘇黎世展示2.5個星期，期間吸引超過3萬名遊客慕名前來欣賞」。此外，科勒表示雖然這具骨架賣給一名私人收藏家，但未來仍將繼續公開展示，他稱「我100%肯定我們未來會在某個地方再次見到Trinity」。