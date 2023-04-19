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3隻不同暴龍骨頭組成 6700萬年歷史「暴龍骨架」610萬元拍出

編譯張君堯／即時報導
一具名為「Trinity」、由3隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元的價格售出。（Getty Images）
一具名為「Trinity」、由3隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元的價格售出。（Getty Images）

一具名為「Trinity」、由3隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元的價格售出。

衛報報導，Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。

據悉，這具骨架估計有6500萬到6700萬年的歷史，且是由一位匿名的美國人掛牌出售，最終由一名歐洲現代藝術和恐龍文物私人收藏家買下。

負責拍賣的科勒（Cyril Koller）表示「這是歐洲第1次、也是全球第3次拍賣一具品質卓越的暴龍骨架，這是場精采的拍賣，因為我們先在蘇黎世展示2.5個星期，期間吸引超過3萬名遊客慕名前來欣賞」。此外，科勒表示雖然這具骨架賣給一名私人收藏家，但未來仍將繼續公開展示，他稱「我100%肯定我們未來會在某個地方再次見到Trinity」。

不過脊椎動物古生物學家霍茲（Thomas Holtz）持懷疑態度、且堅持認為「與其說Trinity是一件標本，不如說是一件藝術裝置」，他更對重要的恐龍骨骼和其他化石的拍賣提出異議，警告說這種交易可能會因為將標本交到私人手中並讓研究人員無法觸及而對科學造成危害。

Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共...
Trinity是由3隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。（歐新社）

拍賣 恐龍 懷俄明州

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