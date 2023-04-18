小提琴家黃俊文美國開大師班 提點音樂學子技巧

旅美小提琴家黃俊文（右）在華盛頓基督復臨大學舉辦音樂大師班，學生加布瑞拉．阿波拉（Gabriella Apola）（左）接受指導，黃俊文希望學子打開耳朵，運用技巧改善自己的琴音。（中央社）

旅美小提琴家黃俊文今天在美國馬里蘭州的華盛頓基督復臨大學舉行大師班，激發與延續年輕學子對於古典音樂的熱情。黃俊文以技巧為提點，希望對學子們的習琴過程產生建設性幫助。

黃俊文今天在大師班後接受媒體訪問時表示，這次應文化部台灣書院之邀安排到華盛頓基督復臨大學（Washington Adventist University）舉行大師班，指導3名音樂學子。黃俊文說這次教的多半是技巧，「說得多華麗都沒用，沒有技巧做不到就是做不到。」

黃俊文這次受邀擔任台灣愛樂美東巡演音樂會的獨奏家，19日將在華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心舉行音樂會，並作音樂教育 推廣，「這次的學生有一些是副修音樂，希望讓他們持續對音樂有興趣跟熱情，這對於身為老師來說，也會是一種成就感。」

黃俊文分析，大一主修音樂的山姆‧曼沙諾（Sam Manzano）最有好奇心，他示範許多細節，山姆都可以抓到重點，「他知道自己最想改善的是音準，回去之後勤練就可以進步。」黃俊文在指導時說明音準有兩種，一種是表情的音準，一種是平均律的音準，山姆說自己收穫很多，回去可以有不一樣控制音準的方法。

主修護理、輔修音樂的大一學生瑞秋‧海姆（Rachel Helm）則表示，她很享受這次大師班的學習過程，黃俊文則感覺瑞秋性格比較害羞，他點出如何控制肌肉 使用，透過技巧完成抖音 ，「以後幫病人打針，肌肉控制力也很重要。」

年紀最輕的加布瑞拉‧阿波拉（Gabriella Apola）現在則是高三生，她說黃俊文的指導讓她打開耳朵，學到新的練琴方式，「對我的演奏技巧提升很有幫助。」

黃俊文說，這些年輕學子並非以音樂為主修，他沒有講太多深奧的理論，「透過示範與提點，讓他們打開耳朵，即使只是聽見自己演奏上一個小節的不同，都會為他們打開另一道門。」