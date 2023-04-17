美國爵士鋼琴大師賈瑪爾辭世 享耆壽92歲

美國爵士鋼琴家賈瑪爾(Ahmad Jamal)16日逝世，享耆壽92歲。 （路透）

新聞報導，職業生涯橫跨逾70年，對樂壇深具影響力的美國傑出爵士鋼琴家、作曲家，同時也是樂隊指揮的賈瑪爾（Ahmad Jamal）今天去世，享耆壽92歲。

根據「華盛頓郵報 」（The Washington Post），賈瑪爾的遺孀赫斯-海伊（Laura Hess-Hey）證實了他的死訊，賈瑪爾的女兒蘇馬雅（Sumayah Jamal）則告訴「紐約時報 」（The New York Times），他的死因為前列腺癌。法國和英國的音樂新聞媒體也報導了他的死訊。

賈瑪爾與傳奇樂手邁爾士戴維斯（Miles Davis）等音樂大師是好友，並影響了邁爾士戴維斯等音樂家的作品，包括鋼琴家泰納（McCoy Tyner）。

本名為瓊斯（Frederick Russell Jones）的賈瑪爾出生於匹茲堡，在1950年皈依伊斯蘭教。他在職業生涯中獲獎無數，包括2007年法國著名的文化藝術騎士勳章（Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres），以及2017年的葛萊美終身成就獎（Grammy Lifetime Achievement Award）。

賈瑪爾因吸引更多流行樂聽眾來享受爵士樂 而備受稱譽。

他的演奏風格簡潔，「華盛頓郵報」特別舉出他「少即是多的力度變化」。演奏時，他在音符間留白的技巧取得極大的效果。

在「紐約時報」去年的採訪中，賈瑪爾表示：「每當我坐在鋼琴前，我還在不斷進步。」他提到：「我到現在還會產生一些新的想法。」