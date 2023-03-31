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薪傳50周年 4月第8代舞者演出「跳1次死1次」

記者陳宛茜／台北即時報導
雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，由第八代舞者演出被雲門舞者形容為「跳一次、死一次」的傳奇舞作。（記者林伯東／攝影）
雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，由第八代舞者演出被雲門舞者形容為「跳一次、死一次」的傳奇舞作。（記者林伯東／攝影）

「請跟我一樣，放掉以前的東西，用今天的眼睛來看待『薪傳』吧。」雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，昨於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，由第八代舞者演出被雲門舞者形容為「跳一次、死一次」的傳奇舞作。林懷民邀來歷代「薪傳」舞者，坐在台下欣賞雲門的「薪傳」。談到如何看待累積45年歲月的「薪傳」，他表示，與其說雲門推出「薪傳」，還不如說雲門推出第八代的薪傳舞者，「這是台灣社會用50年的時間來琢磨訓練、累積前人經驗的年輕人。」他的眼睛也已變成21世紀的眼睛，「舊的東西就用今天的眼睛來看待」。

雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，由...
雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，由第八代舞者演出被雲門舞者形容為「跳一次、死一次」的傳奇舞作。（記者林伯東／攝影）

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，1985年起為「薪傳」擊鼓，總計「打」了100多場。此次他再度為「薪傳」執棒，敲出經典橋段「拓荒」。他的鼓聲是接在陳達的「思想起」歌聲之後，林懷民形容這一段是「觀眾在黑暗中聽到鼓聲響起」，這時的鼓聲不只是音樂，還必須「喚醒觀眾身體所有的細胞」。朱宗慶也做到了，每一擊鼓聲都擊入人心、彷彿把觀眾的細胞一一敲醒。他彩排結束後透露非常緊張，笑稱「擔心把鼓棒掉到觀眾頭上」。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，1985年起為「薪傳」擊鼓，總計「打」了一百多場。...
朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，1985年起為「薪傳」擊鼓，總計「打」了一百多場。此次他再度為「薪傳」執棒，敲出經典橋段「拓荒」。（記者林伯東／攝影）

1978年首演的「薪傳」，6月10日將於台東舉行199場的公演。45年來，100多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過台灣」的史詩舞劇。此次暌違20年推出的「薪傳」，上場的已是第八代舞者。這些年輕舞者除了學舞步，也從DVD揣摩前輩舞者處理動作的眉角。

在台下觀賞的歷代「薪傳」舞者，彷彿看到年輕的自己。第五代舞者黃旭徽說，看到新一代的舞者用身體的氣質、獨特的見解來詮釋「薪傳」，就是「薪傳」最好的見證。新一代不只學習動作，也繼承了角色的厚度與歷史。同屬第五代的董述帆與楊儀君表示，看台上的「薪傳」內心非常澎湃，「彷彿跟著他們一起跳，每一段都沒有辦法忘懷」。第五代舞者周章佞則說，「薪傳」對舞者來說是一個很好的生命經驗，「只要你撐過去了，你將會發現好像沒有這麼難。」

雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，林...
雲門舞集50周年重現林懷民代表作「薪傳」，31日於淡水雲門劇場舉行彩排記者會，林懷民邀請觀眾：「請跟我一樣，放掉以前的東西，用今天的眼睛來看待『薪傳』吧。」。（記者林伯東／攝影）

4月即將演出的「薪傳」，全台近22000張票皆已完售。林懷民宣布，28年來支持雲門戶外演出的國泰門金控，繼續支持加開戶外轉播。於4月29日周六晚間7時45分，在台北兩廳院藝文廣場舉行，讓廣大民眾有機會看到經典「薪傳」。謝幕後，廣場將近40位義工拉出董陽孜揮毫書寫的巨幅布條，為台灣祈福。

林懷民表示，感謝國泰從1996年起，連續支持雲門戶外演出，每場觀眾2萬起跳，讓這個廣場聚會成為台灣社會夏日的儀式，國際媒體稱為「地表上最大戶外舞蹈演出」。連續28年，林懷民認為，這已經不只是公關行銷，而是對社會真誠的承諾。

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