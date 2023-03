再有出版商修訂經典名著 英揭「偵探小說女王」遭改寫

每日電訊報近日揭露,「偵探小說女王」、英國已故知名作家阿嘉莎・克莉絲蒂的小說成了最新遭到修正的經典作品。資料照片。路透

「偵探小說 女王」(Queen of Crime)、英國 已故知名作家阿嘉莎・克莉絲蒂(Agatha Christie)的小說成了最新遭到修正的經典作品。據報導,出版商刪去了克莉絲蒂的小說提及種族的內容與其他被認為冒犯現代讀者的用語。

CNN引述了英國每日電訊報的報導指出,克莉絲蒂一些以赫丘里.白羅(Hercule Poirot)與瑪波小姐(Miss Marple)為主角的偵探懸疑小說出了新的數位版,但出版商哈波柯林斯(HarperCollins)編輯了一些段落,同時完全刪掉了另外一些段落。

克莉絲蒂小說被修改的內容包含了更動敘事者的內心獨白,像首部小說《史岱爾莊謀殺案》裡,白羅將另一位角色描述為「當然了,猶太人」。但在新版本中,這一句話已經被刪掉。

另一個例子則是短篇集《瑪波小姐的完結篇》(Miss Marple's Final Cases and Two Other Stories),修訂版將「native」一字全換成「local」。另外,有作品描述僕人是「黑人」(black)跟「露齒而笑」(grinning)的段落經過修改,現在簡單稱為「點頭」(nodding)、沒有提及他的種族。《尼羅河謀殺案》提到的「努比亞人」則是全部刪去。

據報導,哈波柯林斯2020年發布了一些重新發行版小說,還有更多即將問世。CNN聯繫了哈波柯林斯跟處理克莉絲蒂文學與媒體版權的阿嘉莎・克莉絲蒂有限公司徵求評論。

此前新聞報導,英國小說家、詩人兼編劇家達爾(Roald Dahl)的經典童書也被出版商修訂,當時引來許多文學界人士表達不滿。如2022年8月遭人持刀刺成重傷的布克獎得主魯西迪(Sir Salman Rushdie)就批評,「達爾不是天使 ,但這是荒謬的審查制度」,並指出版商Puffin Books與管理達爾遺產的公司應該感到羞恥。

CNN報導,Puffin Books後來宣布,該公司會發布修訂版與經典版等2個版本,給予讀者「決定他們要如何體驗達爾神奇、美妙故事的選擇」。