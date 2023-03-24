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中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

中央社台北24日電
清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay
清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

當皇帝大權獨攬、後宮三千，但真的活得開心嗎？學者張緯良分析中國歷史，從皇帝生死研究王朝興衰起落的原因，完成「皇帝之死」一書，近期由印刻文學出版。

張緯良在序中表示，他因為在網路上看到一篇關於中國皇帝死法的文章，發現皇帝死亡率特別高，是一項高風險的「行業」，200多名皇當中就有90多名非正常死亡，含被殺、毒死、自殺，引發他撰寫本書的動機。

張緯良表示，這些皇帝，有些人一生以追求帝位為目標；也有人自艾自怨為何生在帝王家，心不甘情不願被迫坐上龍椅；還有人在有機會選擇時，打死不願接皇帝位置。他希望從皇帝生與死的角度來看歷朝歷代的興衰起落，了解歷史的發展和演變。

張緯良為職業軍人出身，服役期間因國防部人才培訓計畫，考取政大企業管理研究所，獲得碩士與博士學位，轉往教職發展，在國防管理學院任教，服役期滿後，以上校軍銜退伍，轉至民間大學教書，在世新大學服務迄今逾20年。

張緯良從小就對歷史有濃厚興趣，授課時間或在課堂中引述歷史故事，融入企業經營，借古喻今，更以帝王將相合縱連橫、開疆拓土、掌權御人之道，與企業經營發展相對照。

張緯良發現學生對歷史故事有興趣，但對歷史的了解卻明顯不足，於是有系統的收集、整理資料，寫成本書。希望透過歷朝歷代興亡成敗的故事，提供現代人接觸中華歷史知識的機會。

「皇帝之死」書中有許多有趣的統計，在死因方面，從秦朝至清朝256名皇帝中，病死139名，被殺91名，自殺6名，原因不詳8名，另外還有因其他原因死亡者12名。

其中病死者除105名列正常死亡，其餘有9名抑鬱而終，8名縱慾過度，4名丹藥中毒。病死者還有13名列「其他」，含戰爭途中死亡，誤服藥物，悲傷過度，嬉戲落水；又如清同治皇帝召妓得病竟以天花病醫治，最終不治；齊文宣帝酗酒嗜殺導致精神耗弱體衰死亡，都不算壽終正寢的自然死亡。

至於被殺的91名當中，有16名遭毒死，其餘有死於外敵之手，有被俘虜之後被殺害，南宋皇帝趙㬎被金國俘虜之後苟活47年，仍被賜死，十分悽慘。

不過也有長壽的皇帝，書中表列11名，最高齡為清高宗（乾隆）享壽87歲，梁武帝85歲，唐武則天81歲，東吳孫權、明太祖朱元璋、漢武帝劉徹、唐高祖李淵都活到69歲。

國防部

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