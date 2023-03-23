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紐約戲院28日放映「飲食男女」 李安預錄影片介紹

中央社／紐約23日專電
紐約電影論壇戲院預定28日放映「飲食男女」，包含導演李安應邀錄製的介紹影片。圖為劇照。（中央社／電影論壇戲院提供）
紐約電影論壇戲院預定28日放映「飲食男女」，包含導演李安應邀錄製的介紹影片。圖為劇照。（中央社／電影論壇戲院提供）

紐約電影論壇戲院（Film Forum）去年為台灣電影新浪潮40周年規畫影展，28日將放映「飲食男女」，導演李安應邀錄製影片向觀眾介紹這部個人代表作。

電影論壇戲院去年11月與駐紐約台北文化中心、國家電影及視聽文化中心合作，推出「新浪潮：1980年代台灣電影再發現」（New Waves: Rediscovering Taiwanese Cinema of the 1980s）影展，選映「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」等17部經典國片，獲得極大迴響。

這個由哈佛大學電影資料館館長葛斯特（Haden Guest）擔任主策展人的影展同時選映李安首部劇情長片「推手」、蔡明亮長片處女作「青少年哪吒」，呈現台灣新電影對1990年代電影工作者的影響。

「飲食男女」為本影展收尾，預定美東時間28日晚間8時15分在曼哈頓格林威治村的電影論壇戲院放映，包含李安預錄的介紹影片。

李安為台灣影壇後新浪潮時期代表人物，1990年代前半「推手」、「囍宴」和「飲食男女」替他打開好萊塢大門，2006年與2013年分別以「斷背山」（Brokeback Mountain）、「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）榮獲奧斯卡金像獎最佳導演，是影史唯一兩度獲此殊榮的亞洲導演。

「飲食男女」1994年上映，描寫郎雄所飾父親與3名女兒間的關係，由郎雄、楊貴媚、吳倩蓮和王渝文主演，當時是台灣首部入選法國坎城影展「導演雙週」開幕片的電影。

除電影論壇戲院外，紐文中心去年底也和紐約獨立電影院Metrograph合辦「台北故事」（Taipei Stories）影展，放映「千禧曼波」、「一一」等9部以台北都會為背景的電影。

兩波影展共26部台灣作品在紐約掀起觀影熱潮，多場電影票銷售一空，吸引從年輕人到銀髮族逾7000人次進場，1980年代台灣影壇掀起的新浪潮電影魅力可見一斑。

電影院 坎城影展 導演

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